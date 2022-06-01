〈時評〉「麻煩製造者」習近平 將自食惡果

中共頭目習近平成為5月28日出版《經濟學人》的封面人物。血紅色封面，黑色標題寫著”China’s Slowdown”中國的衰退），習近平的影像被「小人國化」，他的腳步，走在經濟下行的階梯，標題下有一排說明”The Trouble with Xi’s new economic model”(習近平新經濟模式所帶來的麻煩）。

換句話說，習近平是麻煩製造者（trouble maker)。中國的衰退（不只是經濟）的禍首就是習近平。封面圖像也暗示習近平該「下台」了。這樣的定調十分罕見。

美國國務卿布林肯在拜登總統訪日韓之後發表千字文，一樣點名批判，在習近平治下，中國共產黨在國內變得更加專制，在國外更具侵略性。他用三個詞概括美國的戰略，「投資、結盟、競爭」，美國會投資自己，聯合盟友，與中國競爭捍衛自己的利益。等於告訴中國，美國不會阻止習近平繼續「帶衰」中國。他指出，「中國相信其模式更好，黨領導的集權制度更有效率，優於民主制度，美國不尋求改變中國的政治制度」，「我們的任務是再次證明民主可以應對緊急挑戰，創造機會，提升人類尊嚴」。把中國當成一個「失敗的案例」丟進全球歷史的垃圾堆。

不是只有美英日持這樣的看法。德國也很不尋常的揭桿起義。旗下擁有多家德國地方大報的《德國編輯部網絡》以"用明確的批評來回應惡行"為題，刊發批評中共，哪怕新疆真的有好幾萬「恐怖分子」，一個政權用「國家恐怖主義」來回擊「恐怖主義」也絕對不是正確的做法。對習近平的邪惡已經忍無可忍。

《漢諾威匯報》則批評說："貿易促轉變？在習近平眼中，這就是個笑話。事實上，轉變只發生在民主國家一邊：民主國家從來沒有像現在這般依賴中國。習近平仍然在慶祝他的高深莫測，但在某些地方，他已經顯露出令人不寒而栗的權力欲。當年毛澤東被稱作「偉大舵手」時，還僅僅限於中國境內，而如今的習近平卻想在全世界「掌舵」。”

德國在總理梅克爾時代採取「貿易促轉變」的對中「依賴」政策，證明是個笑話。德國政府最近取消鼓勵汽車公司在中國投資的項目，因為這些補貼，血本無歸，全由德國納稅人埋單。

在俄羅斯入侵烏克蘭後，世局大轉變，中國成了「世界公敵」，而更大的中國危機是經濟有可能如「自由落體」下墜。其中一個原因是「武漢肺炎疫情」在中國很難結束，全球主要經濟體都走向正常生活，只有中國進退兩難。在年底20大之前，習近平的「暴力清零」經濟搞垮了上海，但還沒辦法走向正常。

第一線大城市全都面臨疫情大擴散危機，以港台不同的開放經驗，未來中國要回歸正常，一定要有人口密集地區30%的人染疫才能過關。這個數字少說千萬，甚至上億，這樣的確診數所導致的重症死亡，即使用低標0.1%算，都很恐怖。

這樣子的「國家級危機」，在中國自產疫苗效用不佳的狀況下，有可能導致更不可預期的動盪。而中共的「法西斯清零」手段極其毒辣，暴政猛於虎比疫情更加嚇人。

這樣的「非經濟因素」危機，讓世界重要的投資項目，都大幅停止投資中國。看看「軟銀」孫正義在中國投資，幾乎腰斬，警報聲還不夠響亮？

由於「武漢肺炎病毒」的最後變種Omicron 從去年年底以來全球已經有大流行的疫情經驗。走向「與病毒共存」是完全無法避免的一關，中國越慢開放，就會變成越孤立的國家，等全球經濟全面復甦，中國就成了世界遍地綠洲中唯一的荒漠。

如果習近平現在放棄「清零」，讓疫情直線向上噴發，中國的死亡率又無力控制，20大幾乎是不可能開會，他恐怕皇帝夢碎。

《經濟學人》的封面故事蓋棺論定的「中國衰退」，就是這個脈絡。

「武漢肺炎」疫情，從中國實驗室製造出來，蔓延全球，最後還是回到中國，習近平自食惡果。