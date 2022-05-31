台灣再援烏400萬美元！吳釗燮與烏克蘭第二大城市長視訊 盼能助重建

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）外交部長吳釗燮今（31日）與烏克蘭第二大城市市長視訊通話，表示將捐贈200萬美元協助重建學校、民生機構，也另將贈與其他4市政府各50萬美元，吳釗燮也以烏克蘭語說出「台灣與烏克蘭站在一起」，表達對民主自由的支持。

根據外交部，部長吳釗燮今與烏克蘭第二大城哈爾科夫（Kharkiv）市長切列霍夫（Ihor Terekhov）視訊，除捐贈200萬美元於該地區，也會提供Chernihiv市、Mykolaiev市、Sumy市及Zaporizhzhia市等4市政府各50萬美元，總計400萬美元，以協助烏國恢復受損的民生建設，緩解戰爭對烏國百姓所帶來的衝擊。

烏克蘭遭到俄羅斯入侵，民主自由受到威脅，吳釗燮特別於通話中提到，這和台灣人民因長期面對中國文攻武嚇處境相似，因此我國政府向烏國人民傳達休戚與共的支持，並樂願積極參與烏國的重建。

切列霍夫市長回應表示，代表受援的烏克蘭人民，對台灣的愛心與善舉表示感謝，台灣此舉不僅是即時的財政援助，更是對烏克蘭抵抗威權、守護民主自由最有力的政治支持。

切列霍夫強調，將讓烏國孩童及人民了解台灣給予烏克蘭一切的援助，且台灣是烏克蘭真正的朋友，希望未來烏克蘭戰勝俄國後，能邀請吳部長親訪哈爾科夫市，並就該市的重建計畫及強化台烏未來的合作互動交換意見。

對此，吳釗燮感謝切列霍夫市長的邀請，並以烏克蘭語說出「Taiwan stands with Ukraine」，再次表達台灣對烏國堅定的支持。

外交部表示，自俄烏戰事爆發以來，台灣除配合國際社會實施制裁措施外，也透過波蘭戰略儲備署（RARS）捐贈27噸醫療物資；外交部3月17日陸續將向國人募集的582噸人道愛心物資，已運往歐洲國家轉致烏克蘭。台灣民間4月時也集結善款580萬美元給烏國7間醫療機構，其中包含位於哈爾科夫市的外科急救中心（Kharkiv Urgent Surgery Institute）。