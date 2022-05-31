行政院拍板345.6億新振興方案 北富銀率先「疫」路相挺！

因應疫情升溫，行政院拍板新一輪振興方案， 為發揮金融職能協助維繫社會經濟穩定， 台北富邦銀行繼日前第一個響應央行及勞動部勞工紓困貸款利率不變 後，30日再度率先表態將全力支持政府新振興方案， 配合延長各項紓困貸款及寬緩措施，以實際行動與大眾「疫」 路相挺！

北富銀表示，目前台灣正處於與病毒共存的陣痛期， 許多受衝擊的個人及企業仍亟需政府與金融機構的持續支持， 助其平穩銜接後疫情時期，因此率先響應政府最新振興方案，希望能 為社會經濟的穩定復甦多盡一份心力。在企業客戶方面， 北富銀會積極配合延長企業紓困貸款， 持續提供受影響企業之舊貸展延、營運資金及振興資金貸款， 以協助企業渡過資金難關；個人金融業務則維持各項寬緩措施， 受疫情影響的信用卡、房貸、信貸與學貸客戶均可申請緩繳服務， 延長本息緩繳或延長借款到期日， 同時北富銀也會繼續免收緩繳期間的遲延利息、違約金或循環利息。

北富銀指出，截至5/25，全行已承作信用卡緩繳案近1萬4千件 ，緩繳金額超過新台幣8億元；協助約4千5百位客戶辦理房信貸展 延，展延金額近新台幣170億元。在企業紓困貸款方面，截至5/ 23已核准近1萬8千件申貸案，居民營銀行第一； 核貸金額為新台幣801億元，居民營銀行第二。 從整體紓困振興成效來看， 北富銀總計為國人提供近千億元金融支持，受惠者達3.6萬戶。

除提供振興紓困貸款及寬緩服務外，北富銀另推出「富邦食神幫」 美食餐廳優惠，其中包括欣葉台菜、金爸爸、 度小月等知名餐廳及國賓大飯店、義大皇家酒店等指定飯店， 全台超過250家餐廳可享受刷富邦信用卡5折起優惠，盼能在兼顧 防疫安全的前提下，提高民眾用餐意願，帶動餐飲消費， 幫助店家順利度小月。

受到疫情影響，大眾消費型態和商業模式正快速由線下轉移到線上， 身為數位金融領航者，北富銀積極與行動支付等相關產業合作， 協助實體店家進行數位轉型。在餐飲業部分，除了可獲得經濟部最高 10萬元的行銷補助外，6/30前到北富銀官網申辦LINE Pay行動支付，並將北富銀帳戶設為LINE Pay撥款帳戶，還可額外獲得最高200元現金回饋， 引導業者及早適應疫後的數位消費環境。

兩年多來，北富銀始終秉持「正向」企業理念力挺紓困振興政策， 提供多項利息補貼及便民寬緩措施。未來北富銀也會持續支持振興， 並積極發揮科技實力引領數位創新， 以用心和專業與大眾並肩應對疫情挑戰，攜手重新出發！