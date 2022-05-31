〈時評〉國旅振興方案上路 應搶在國人出國觀光前

日本預計從6月10日開始，再次接受觀光客入境，但交通部推出的國內旅遊振興方案，預計從9月才要上路，由於間隔一個暑假，屆時若是取消禁團令，國人可能一窩蜂前往日本旅遊，勢必直接衝擊國內觀光產業，政府必須好好安排政策順序，才能達到景氣復甦的效果。

日本從2020年3月19日起，暫停旅行社組團赴當地旅遊，迄今已時隔2年多，現在對外正式宣布，將從6月10開始接受觀光客入境，並放寬邊境檢疫管制措施，台灣被歸類於風險最低的「藍色」級別，也就是台灣人從台入境日本時，可免除篩檢與隔離，只要事先申請簽證即可。

這意味日本正要迎接國際旅遊市場，這同樣是台灣目前努力的方向。蔡英文總統日前出席歐洲日晚宴致詞時就明確表示，隨著國際社會陸續鬆綁防疫邊境限制，台灣將逐步檢視及評估邊境管制等國內相關措施，讓國際旅行更便利。

不過，台灣可能尚未迎來國際旅人前，國人自己可能就先跑去其他國遊玩。畢竟，台灣目前正處於疫情高原期，根據彭博資訊公布最新全球新冠肺炎防疫韌性排名，台灣在5月位居51名，較前月驟降19名，而美國疾病管制暨預防中心更將台灣旅遊警示從第二級「中度風險」升至第三級「高度風險」，建議民眾避免赴台旅遊。

相反地，日本向來是國人最喜歡前往旅遊的地點之一，這次重新開放觀光客入境後，勢必吸引許多台灣。目前唯一的問題，是卡在交通部觀光局從2020年3月19日起，為配合政府防疫措施，禁止旅行社出團及接待國外旅遊團，至今仍未解禁，若這項禁令取消，觀光團客將大幅增加。

國人的旅遊旺季通常是暑假，觀光消費支出也有一定的額度。目前根據交通部觀光局的規畫，新一波的振興經費約60億元，預計在9月、11月分兩階段上路，觀光局在時程上的安排，應是想在暑假過後再帶動一波旅遊熱潮，但萬一民眾在暑假就搶先出國旅遊，相對會排擠到在國內觀光的機會。

台灣觀光產業的復甦，是擴大內需很重要的一環，也是刺激景氣的手段，但若這股力道因政府政策順序配置不當，讓觀光財跑到國外去，恐怕必須再推出更多的擴大振興方案，才可能拉抬國內經濟。