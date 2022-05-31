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「美味農業得來速」料理大賞 挑戰居家料理上傳美食照抽好禮

By 台灣英文新聞
2022/05/31 17:16
照片來源：新北市政府農業局提供

照片來源：新北市政府農業局提供

隨著疫情升溫居家自煮已成常態，為結合「美味農業」及「零接觸商機」如何吃得安心又健康，除了常煮的幾道菜外，農業局也推薦2道居家美食，簡單又美味的農村食譜，在家也能變身總鋪師。即日起至6月12日邀請民眾在農業局「稼日蒔光」按讚+追蹤、分享貼文(https://reurl.cc/mokrOl)，上傳並留言 「#我的居家料理美食照」，隨機抽出30名贈送精美不鏽鋼泡麵碗一份。

防疫也需要一份營養均衡且健康的餐點，即使平常鮮少下廚，只要跟著簡單易懂的教學和食譜都能快速上手，為鼓勵自「煮」防疫，介紹兩道居家料理，第一道「薑黃炸雞丁」備料僅需去骨雞胸肉切成小丁，龍崗社區紅薑黃粉、蒜泥、白胡椒粉、砂糖、米酒、醬油，用手攪拌均勻醃漬，準備好地瓜粉高溫酥炸2~3分鐘充滿紅薑黃香氣的炸雞丁吃起來超級嫩口;第二道「黑米雞腿輕食便當」黑米外殼色澤為紫黑色，含有豐富的維生素B群以及鐵、鎂、鈣、鉀等礦物質，煮好的黑米散發一種淡雅米香，色澤光亮非常誘人，搭配雞腿、生菜沙拉和水煮蛋，在家就能享受低碳水輕食便當。居家自「煮」拚手藝也拚創意，即日起至6月12日，只要上傳並留言「#我的居家料理美食照」不限食材，並完成「稼日蒔光」按讚+追蹤、分享貼文等指定條件，就有機會獲得不鏽鋼泡麵碗一份，快來分享好看又美味的食物吧。

新北市農業局長李玟表示，農村擁有多樣的景色與文化，也是提供消費者食材的重要生產之地，抗疫期間推薦民眾多多利用「美味農業得來速」銷售管道購買新北在地特色料理，鼓勵以行動支持並將農村日常帶上餐桌，想瞭解更多農村好食等相關訊息，請FB臉書搜尋「稼日蒔光」粉絲專頁(https://www.facebook.com/agr.ntpc)持續關注。

「美味農業得來速」料理大賞 挑戰居家料理上傳美食照抽好禮

照片來源：新北市政府農業局提供

「美味農業得來速」料理大賞 挑戰居家料理上傳美食照抽好禮

照片來源：新北市政府農業局提供

更新時間 : 2022-05-31 18:25 GMT+08:00

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