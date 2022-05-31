新北幼兒園變身為「社區轉角美術館」　美藝童趣療癒疫情下的身心靈

幼兒教育是美感啟蒙關係時期，在疫情嚴峻國內確診人 數居高不下的情況下，私立青園幼兒園舉辦由師生共同創作、 備展近半年的「美有什麼藝思～藝想大師童樂繪」年度藝展， 透過美學來療癒撫慰疫情下家長及幼兒的心。

青園幼兒園園長陳敏惠表示，兒童藝展遇上疫情爆發曾考慮要停辦或 延期，但基於家長、幼生殷殷期盼， 經過園方防疫小組多次討論評估，幼生下課後，分批、分流、 降低並嚴格管控參觀人次，同時徹底執行戴口罩、維持社交距離， 增加清消頻率落實防疫安全，讓參觀的家長與孩子， 學習自我保護與正常生活的平衡與應對方法。園方更希望藉由藝術創 作與童趣展現，撫慰疫情下、壓力巨大的身心靈。

每年青園幼兒園藝展都是由師生共同打造，概念是將幼兒園變身為「 社區轉角美術館」，移置經典藝術的美好到身邊，讓鄰居、 大小朋友輕鬆就可以感受藝術的童趣與吸引力。 此次幼生的創作則是向米羅、盧梭、保羅克利、畢卡索等大師致敬， 先由老師引導孩子觀察、解構經典名畫中的線條、形狀、色彩、 材質，再嘗試不同媒材、技法，在幼生動手創作時， 自由地創意組合、 天馬行空的呈現創作者心裡的畫面與想法於畫紙上。 因此每個幼生的作品，都有大師的味道， 且更增添獨一無二的美感表達。

許麗雲老師表示，透過這次活動，讓孩子可以學會欣賞美的藝術， 及懂得分享自己美感藝術作品。陳玫蓉老師表示，在「 美有什麼藝思」展區規劃「停、聽、看、想」四階段， 參觀親子在近距離與畫作接觸的同時， 也接收指導老師透過手機傳來的創作歷程說明， 之後再由創作的幼生，現場與家長分享創作當時的樂趣與想法。

郭美秀老師也說道，透過作品讓家長與孩子深入分享， 甚至回顧童年美好記憶的流程。大班的幼兒康哲瑞帶著媽媽一起分享 他的作品說：「這是我和朋友做的」，吳閔恩小朋友說，「 看到同學的作品好有趣喔，我最喜歡跟同學分享」。 幼生林書語的媽媽說：「每次來幼兒園都有驚喜， 真的覺得學校愈來愈美，小孩在上面盡情揮灑， 連大人都在小孩的分享中學習到美學了。」

教育局表示，新北巿鼓勵幼兒園扎根美學於教學課程，透過幼兒的生 活經驗引導幼兒主動學習，豐富幼兒的多元學習， 從校園為踏查的基礎，發展在地美感課程。美感教育的養成是在一次 次的師生互動、親子合作以及教學過程中累積， 在這一波嚴峻的疫情下，透過美學課程可以舒緩疫情下緊繃的情緒， 同時感受美藝童趣帶給心靈的正向能量。

照片來源：新北市教育局提供

照片來源：新北市教育局提供