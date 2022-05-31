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新北幼兒園變身為「社區轉角美術館」　美藝童趣療癒疫情下的身心靈

By 台灣英文新聞
2022/05/31 17:14
照片來源：新北市教育局提供

照片來源：新北市教育局提供

幼兒教育是美感啟蒙關係時期，在疫情嚴峻國內確診人數居高不下的情況下，私立青園幼兒園舉辦由師生共同創作、備展近半年的「美有什麼藝思～藝想大師童樂繪」年度藝展，透過美學來療癒撫慰疫情下家長及幼兒的心。

青園幼兒園園長陳敏惠表示，兒童藝展遇上疫情爆發曾考慮要停辦或延期，但基於家長、幼生殷殷期盼，經過園方防疫小組多次討論評估，幼生下課後，分批、分流、降低並嚴格管控參觀人次，同時徹底執行戴口罩、維持社交距離，增加清消頻率落實防疫安全，讓參觀的家長與孩子，學習自我保護與正常生活的平衡與應對方法。園方更希望藉由藝術創作與童趣展現，撫慰疫情下、壓力巨大的身心靈。

每年青園幼兒園藝展都是由師生共同打造，概念是將幼兒園變身為「社區轉角美術館」，移置經典藝術的美好到身邊，讓鄰居、大小朋友輕鬆就可以感受藝術的童趣與吸引力。此次幼生的創作則是向米羅、盧梭、保羅克利、畢卡索等大師致敬，先由老師引導孩子觀察、解構經典名畫中的線條、形狀、色彩、材質，再嘗試不同媒材、技法，在幼生動手創作時，自由地創意組合、天馬行空的呈現創作者心裡的畫面與想法於畫紙上。因此每個幼生的作品，都有大師的味道，且更增添獨一無二的美感表達。

許麗雲老師表示，透過這次活動，讓孩子可以學會欣賞美的藝術，及懂得分享自己美感藝術作品。陳玫蓉老師表示，在「美有什麼藝思」展區規劃「停、聽、看、想」四階段，參觀親子在近距離與畫作接觸的同時，也接收指導老師透過手機傳來的創作歷程說明，之後再由創作的幼生，現場與家長分享創作當時的樂趣與想法。

郭美秀老師也說道，透過作品讓家長與孩子深入分享，甚至回顧童年美好記憶的流程。大班的幼兒康哲瑞帶著媽媽一起分享他的作品說：「這是我和朋友做的」，吳閔恩小朋友說，「看到同學的作品好有趣喔，我最喜歡跟同學分享」。幼生林書語的媽媽說：「每次來幼兒園都有驚喜，真的覺得學校愈來愈美，小孩在上面盡情揮灑，連大人都在小孩的分享中學習到美學了。」

教育局表示，新北巿鼓勵幼兒園扎根美學於教學課程，透過幼兒的生活經驗引導幼兒主動學習，豐富幼兒的多元學習，從校園為踏查的基礎，發展在地美感課程。美感教育的養成是在一次次的師生互動、親子合作以及教學過程中累積，在這一波嚴峻的疫情下，透過美學課程可以舒緩疫情下緊繃的情緒，同時感受美藝童趣帶給心靈的正向能量。

新北幼兒園變身為「社區轉角美術館」　美藝童趣療癒疫情下的身心靈

照片來源：新北市教育局提供

新北幼兒園變身為「社區轉角美術館」　美藝童趣療癒疫情下的身心靈

照片來源：新北市教育局提供

更新時間 : 2022-05-31 18:25 GMT+08:00

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