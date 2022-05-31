微型保險守護弱勢民眾 富邦人壽、富邦產險獲高雄市頒贈感謝狀

為落實普惠金融與公平待客原則，富邦金控旗下子公司富邦人壽、 富邦產險持續推動微型保險，開辦至今，已分別守護全國逾8.8萬 名、4萬名經濟弱勢民眾。富邦人壽、富邦產險並持續與富邦慈善基 金會合作，捐助全台多個縣市社會局、社福團體， 為弱勢民眾建構建構保障防護網。今年攜手高雄市政府，協助近2萬 名民眾建構意外保障，獲高雄市府頒贈感謝狀，肯定富邦人壽、 富邦產險守護弱勢族群履行社會責任的用心。

富邦人壽積極響應聯合國及金管會政策， 落實普惠金融與公平待客精神，持續推動微型保險， 為經濟弱勢家庭提供保障。自2014年推動微型保險以來， 迄今守護全國逾8.8萬名經濟弱勢民眾，保額逾345億元。 今年更擴大微型保險安全網至高雄市， 攜手高雄市政府及富邦慈善基金會的力量，以捐贈保險費方式， 協助近萬名高雄市弱勢民眾建構意外保障，並獲市府頒贈感謝狀， 肯定富邦人壽努力守護國人生命保障的關懷。

富邦人壽總經理陳俊伴表示， 一個具包容性的金融系統可以提供平等的機會， 有助於減少貧窮與促進繁榮。為了促進全民皆可平等享受金融服務、 回應聯合國普惠金融目標，富邦人壽致力於滿足金融可及性需求、 擴大金融服務的使用性範疇。除了持續設計多元的保險商品、 發揮專業能力，為民眾提供保障；亦積極響應政府政策， 持續推動微型保險與小額終老保險等， 讓保險滲入更多經濟弱勢家庭中，成為國人堅實的後盾，實踐「 正向力量 豐富生命」之品牌精神。

為協助弱勢民眾減緩因意外事故而造成的家庭經濟困境， 富邦產險攜手多元平台推動微型保險，合作對象包含全台慈善機構、 社福團體，並致力接洽各縣市政府等。自開辦至今，已累積服務逾4 萬人。同時也攜手富邦慈善基金會， 主動捐贈多個縣市社會局及社福團體，希望藉由自身力量， 讓更多弱勢民眾擁有基本的風險保障。

富邦產險總經理賴榮崇表示，透過富邦慈善基金會、 福安王爺慈善會與高雄市社會局合作， 希望藉此幫助更多弱勢民眾透過微型保險， 在意外發生時仍可維持穩定生活， 本次主要以高雄市中低收入戶為服務對象，共計有近萬人受惠。

微型保險具有簡易式的保險項目及低保費等特色， 主要是為了提供身心障礙或中低收入者等經濟弱勢民眾基本的保險保 障，包含因意外傷害所造成的身故及失能保障， 避免被保險人因發生意外事故而陷入經濟困境。 富邦人壽及富邦產險除了透過業務同仁宣導微型保險之外， 同時也與全台多個縣市地方政府、富邦慈善基金會、 全台慈善機構與社福單位接洽， 致力回饋社會為更多弱勢民眾尋求生活保障。

照片來源：富邦金控提供