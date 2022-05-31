中華電信與Thonburi Hospital攜手合作 共同開啟泰國「智慧醫院」應用服務新頁

中華電信(簡稱CHT)與泰國吞武里醫院(Thonburi Hospital簡稱TH)於今(2022)年5月31日簽訂「 智慧醫院」合作意向書，因應泰國政府2004年宣布發展「 亞洲的醫療中心(Medical Hub of Asia)」策略，目標成為東南亞提供國際醫療服務領先者， CHT及TH醫院雙方延續智慧病房POC案合作基礎，揭開智慧醫 院應用方案於泰國落地的新里程碑。

泰國TH醫院隸屬於Thonburi Hospital Group (簡稱THG)，在泰國與18 家醫院機構組成醫療服務網， 目前擁有350多名經驗豐富的醫生組成專業醫療團隊， 透過不斷的精進醫療技術與導入先進設備， 致力於醫院服務品質提升。這次雙方以智慧病房合作為起點， 藉由中華電信ICT專業技術與創新應用導入， 協助TH醫院晉升為泰國智慧醫院標竿。

奠基於中華電信自2021年3月與台灣慧誠智醫、泰國MD Health等醫療產業夥伴合作，將智慧護理站、All in One生理量測站、智慧藥櫃、E- paper床頭卡與病患行為偵測系統等臺灣智慧病房解決方案引進 泰國TH醫院，縮短醫護人員作業流程，減輕工作負擔， 爭取更寬裕時間照護病患，保障醫院服務品質。 中華電信已持續規劃整合醫療物聯網(Internet of Medical Things, IoMT)、5G專網、大數據、 AI人工智慧與雲端等新興技術發展CHT智慧醫院解決方案， 協助改善醫院營運管理與提高服務競爭力。

TH院長Dr.Siripong表示，他們相信良好的資訊收集、整理以及傳遞方式， 是發展精準醫療最至關重要的基礎， 最終可使醫生及護理人員無論在院內或院外， 都能提供病患更好的醫療照護服務。 他們在意是如何透過資通訊技術所帶來簡易、 友善且完整之醫療照護服務， 並非只是一昧只求發展新穎且過度複雜的醫療系統， 這反而會減少醫護人員原本可投注在照護病患之時間與精力。

中華電信國際電信分公司總經理兼中華電信(泰國)子公司董事長 吳學蘭表示，隨著全球疫情挑戰及東南亞各國積極推動醫院數位轉 型策略之際，各國醫院亟需更創新的服務方式， 以因應日新月異的環境變革。 中華電信智慧醫院解決方案涵蓋雲端化、數位化、 資訊化與智慧化的特性，可真正滿足醫療市場發展需求， 與醫療機構合作開啟智慧醫院應用服務新頁。