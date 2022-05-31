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中華電信與Thonburi Hospital攜手合作 共同開啟泰國「智慧醫院」應用服務新頁

By 台灣英文新聞
2022/05/31 17:14
由左至右為：中華電信國際分公司總經理吳學蘭與泰國吞武里醫院院長dr.siripong luengvarinkul。(照片來源：中華電信提供...

由左至右為：中華電信國際分公司總經理吳學蘭與泰國吞武里醫院院長dr.siripong luengvarinkul。(照片來源：中華電信提供...

中華電信(簡稱CHT)與泰國吞武里醫院(Thonburi Hospital簡稱TH)於今(2022)年5月31日簽訂「智慧醫院」合作意向書，因應泰國政府2004年宣布發展「亞洲的醫療中心(Medical Hub of Asia)」策略，目標成為東南亞提供國際醫療服務領先者，CHT及TH醫院雙方延續智慧病房POC案合作基礎，揭開智慧醫院應用方案於泰國落地的新里程碑。

泰國TH醫院隸屬於Thonburi Hospital Group (簡稱THG)，在泰國與18 家醫院機構組成醫療服務網，目前擁有350多名經驗豐富的醫生組成專業醫療團隊，透過不斷的精進醫療技術與導入先進設備，致力於醫院服務品質提升。這次雙方以智慧病房合作為起點，藉由中華電信ICT專業技術與創新應用導入，協助TH醫院晉升為泰國智慧醫院標竿。

奠基於中華電信自2021年3月與台灣慧誠智醫、泰國MD Health等醫療產業夥伴合作，將智慧護理站、All in One生理量測站、智慧藥櫃、E-paper床頭卡與病患行為偵測系統等臺灣智慧病房解決方案引進泰國TH醫院，縮短醫護人員作業流程，減輕工作負擔，爭取更寬裕時間照護病患，保障醫院服務品質。中華電信已持續規劃整合醫療物聯網(Internet of Medical Things, IoMT)、5G專網、大數據、AI人工智慧與雲端等新興技術發展CHT智慧醫院解決方案，協助改善醫院營運管理與提高服務競爭力。

TH院長Dr.Siripong表示，他們相信良好的資訊收集、整理以及傳遞方式，是發展精準醫療最至關重要的基礎，最終可使醫生及護理人員無論在院內或院外，都能提供病患更好的醫療照護服務。他們在意是如何透過資通訊技術所帶來簡易、友善且完整之醫療照護服務，並非只是一昧只求發展新穎且過度複雜的醫療系統，這反而會減少醫護人員原本可投注在照護病患之時間與精力。

中華電信國際電信分公司總經理兼中華電信(泰國)子公司董事長 吳學蘭表示，隨著全球疫情挑戰及東南亞各國積極推動醫院數位轉型策略之際，各國醫院亟需更創新的服務方式，以因應日新月異的環境變革。中華電信智慧醫院解決方案涵蓋雲端化、數位化、資訊化與智慧化的特性，可真正滿足醫療市場發展需求，與醫療機構合作開啟智慧醫院應用服務新頁。

更新時間 : 2022-05-31 18:25 GMT+08:00

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