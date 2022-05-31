海南雞吃不到怎麼辦？馬來西亞禁出口 新加坡鬧「雞」荒

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）全球糧食危機吹起了一股保護主義風，為了確保國內供應無虞，馬來西亞宣布6月1日禁止出口雞肉，這讓仰賴進口甚鉅的新加坡大為緊張，雞荒導致心慌慌，深怕國民美食雞肉飯斷了食材來源。

綜合美聯社與海峽時報報導，馬來西亞6月起禁止每個月360萬隻雞的出口，直到國內生產與價格穩定為止。新加坡有三分之一的雞禽供應來自馬國，消息一出，星國大驚失色，出現了一波超市搶購潮。

新加坡通常進口活禽，再進行屠宰、冷卻等程序，此禁令恐推升冷卻雞肉價格三成，連帶使餐廳將成本轉嫁至消費者，雞肉料理勢將漲價。星國政府呼籲民眾改買冷凍雞肉或其他肉品，並稱會儘快尋找生鮮雞禽替代市場。

民眾擔憂不無道理，畢竟雞肉飯堪稱是獅城國民美食。雞肉全由馬來西亞進口的知名老店「天天海南雞飯」（Tian Tian Hainanese Chicken Rice）無奈表示，若雞肉供應失穩，不排除停供相關產品，改由炸豆腐、炸豬排、蝦沙拉等料理上陣，但強調不會使用冷凍雞。

馬國這項舉措，再次凸顯了全球糧食供應是如何牽一髮而動全身。全球糧倉烏克蘭深陷戰事泥淖，致玉米、穀物出口劇減，而這些作物正是雞禽飼料的主要來源。印度業已禁止糖與小麥出口，印尼也一度暫停棕櫚油海外出貨。

除了出口禁令，馬國也撤除了雞肉等食物的進口許可，盼能強化食物安全，平抑物價，平息民怨。馬國政府先前已祭出了訂定雞肉價格上限、補助農民、調查哄價格囤貨情事等措施，以穩定供需。官方雖未透露出口限令的實施時限，官員認為雞肉供應與價格可望於一個月內回穩。

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