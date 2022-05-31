台灣海關100噸級巡緝艇下水　「海鷹艇」將配置高雄關

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）台船為財政部關務署建造4艘100噸級巡緝艇，第二艘於今(31)日在高雄廠舉行命名暨下水典禮，按命名傳統，首字一律擷取海關的「海」字；「鷹」字則有老鷹飛翔、覓食及育雛的意象，寓意海關守護國境的業務展翅高飛、查緝走私猶如老鷹獵食般快狠準，因而命名為「海鷹艇」。

第二艘100噸級巡緝艇的命名暨下水典禮，由關務署高雄關關務長陳木榮及台船公司副總經理周志明共同主持，高雄關副關務長張淑娟擔任命名擲瓶人。

台船表示，「海關巡緝艇汰舊換新計畫-100噸級巡緝艇4艘採購案」，預算新台幣8億2千5百萬元，2020年由台船得標，以財團法人船舶暨海洋產業研發中心合約設計進行機能與細部設計以及建造。

第二艘巡緝艇於2021年6月18日開工，預計2022年10月底交艇，並配置於轄區遼闊，包括嘉義、臺南、高雄、屏東、臺東諸縣市、澎湖列島及金門地區；業務性質多元，服務項目包括海空運進出口貨物、海空運旅客、國際郵包及保稅業務等各項通關服務及查緝業務的「高雄關」。

台船說明「海鷹艇」的船型設計，該艇為下鋼上鋁的結構，全長32公尺，船寬7公尺，滿載排水量174.8噸，滿載船速27節。蒲氏風力3級以下時，船速可達30節，亦即約每小時55公里的速度，人員配置30員。

相較過去100噸巡防救難艇，船艉採加寬船型設計，大幅提升排水量及載重噸。船上搭配兩部2580KW高速柴油主機、減速齒輪、兩套五葉固定螺距螺槳。主機分別提供乾式消音器及濕式排煙系統，在最深水線仍可順暢排煙，另偵蒐裝備配有低光源偵測功能夜視系統及星光夜視雙筒望遠鏡。

台船指出，該案交船後有2年保固保養工作，將有效執行交船後相關保固或保養責任，該公司已建立保固保養平台，並擴大維修保養能量，為國內各公務船舶做好造修合一準備。

台船公司承造財政部關務署 100噸級巡緝艇第二艘命名暨下水典禮貴賓合影。（照片由台船公司提供）