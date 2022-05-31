扼住烏克蘭穀物出口 普丁：西方解除制裁即重啟出口

（台灣英文新聞 / 李昱德 綜合報導）烏克蘭是全球穀物的主要輸出國，且大部分仰賴現在處於俄軍佔領下的黑海港口出口，面對俄烏戰爭打亂的全球糧食供應，普丁在與土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）會晤後，表示已準備好重啟出口，只不過有些「條件」。

普丁在與艾爾段的電話中指出，全球糧食危機完全是由短視近利的西方政策所造成，只要西方解除對俄制裁，俄國已做好準備，在清除水雷並確保黑海的航行安全後，可以透過與土耳其的合作，隨時將穀物、肥料和其他全球現在急需的原料輸出。

艾爾段也提及，他已告訴普丁必須儘速確立和平，且土耳其願意在協議達成後，擔任俄國、烏克蘭與聯合國三方之間的「觀察員」角色

事實上，俄國與烏克蘭的穀物出口量佔全球供應的29%，在戰爭尚未爆發前，烏克蘭每個月大約可以輸出600萬公噸的大麥、小麥和玉米；俄軍入侵後，出口量在3月暴跌至僅30萬噸，4月雖然因烏國當局轉向河運、公路、鐵路等其他途徑而有稍稍回升，也只能達到之前的六分之一，約110萬噸。

除了糧食作物以外，烏克蘭也出口全球需求80%的葵花油，以及對耕作極為重要的鉀肥。另一個重要出口國白俄羅斯因為公開支持俄國軍事行動而連帶遭到制裁，這進一步衝擊了全球農業。

由於俄軍已攻佔烏克蘭黑海沿岸的大型港口，加上俄國海軍牢牢控制了黑海貿易線路，大量已採收的穀物現在堆積在黑海港口邊的倉庫與貨輪內，有些甚至被俄軍運回未被封鎖的自家港口輸出，這也讓俄國獲利良多。

而雖然制裁確實有對俄國出口能力造成影響，藉由擄獲的穀物，普丁已表示今年6月至7月的小麥出口可能創下新高，達到前所未見的8,700萬噸。