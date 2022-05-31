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台灣6月1日起國際機場「落地採驗」暫退場 入境旅客需配合「唾液採檢」

By 施家恩, 台灣英文新聞－編輯
2022/05/31 15:13
圖為今年1月桃園國際機場長程航班旅客採檢措施上路時中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中（圖中）前往視察入境採檢作業的畫面。

圖為今年1月桃園國際機場長程航班旅客採檢措施上路時中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中（圖中）前往視察入境採檢作業的畫面。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／施家恩　台北報導）中央流行疫情指揮中心今(31)日表示，因應國際及國內疫情變化，加上國際機場防疫自主防護能力已提升，為妥適調配醫護檢驗資源，宣布暫停自歐洲、中東、韓國及東南亞/印度航班「落地採驗」措施，6月1日零時起(航班抵臺時間)生效。

在31日的疫情記者會上，指揮官陳時中宣布，自國外入境之所有旅客，落地時需於機場採集唾液檢體，以進行病毒核酸檢驗(PCR)，完成採檢後，續行入境檢疫措施。

指揮中心說明，今年1月11日起，因應當時Omicron國際疫情嚴峻及機場員工群聚事件，陸續針對部分抵台航班之入境旅客執行落地採檢，透過桃園國際機場公司等各部門全力投入，截至5月31日累計篩檢旅客逾14萬8,000餘人次、檢出境外移入確診者逾6,200人，有效早期攔阻境外移入個案，降低國際機場、防疫車隊等第一線工作人員染疫風險，該專案已完成階段性任務。

指揮中心提醒，國外疫情雖趨緩但變化快速，籲請旅客來台前除應取得「表定航班時間前2日內COVID-19核酸檢驗(PCR)報告」，抵台時務必配合機場檢疫人員指示及引導採集唾液檢體，且於航空器落地至採檢前，請勿飲食、飲水，以確保唾液檢體品質；入境旅客做好唾液篩檢就可以離開機場，不用再等待PCR結果。
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