台灣6月1日起國際機場「落地採驗」暫退場 入境旅客需配合「唾液採檢」

（台灣英文新聞／施家恩 台北報導）中央流行疫情指揮中心今(31)日表示，因應國際及國內疫情變化，加上國際機場防疫自主防護能力已提升，為妥適調配醫護檢驗資源，宣布暫停自歐洲、中東、韓國及東南亞/印度航班「落地採驗」措施，6月1日零時起(航班抵臺時間)生效。

在31日的疫情記者會上，指揮官陳時中宣布，自國外入境之所有旅客，落地時需於機場採集唾液檢體，以進行病毒核酸檢驗(PCR)，完成採檢後，續行入境檢疫措施。



指揮中心說明，今年1月11日起，因應當時Omicron國際疫情嚴峻及機場員工群聚事件，陸續針對部分抵台航班之入境旅客執行落地採檢，透過桃園國際機場公司等各部門全力投入，截至5月31日累計篩檢旅客逾14萬8,000餘人次、檢出境外移入確診者逾6,200人，有效早期攔阻境外移入個案，降低國際機場、防疫車隊等第一線工作人員染疫風險，該專案已完成階段性任務。



指揮中心提醒，國外疫情雖趨緩但變化快速，籲請旅客來台前除應取得「表定航班時間前2日內COVID-19核酸檢驗(PCR)報告」，抵台時務必配合機場檢疫人員指示及引導採集唾液檢體，且於航空器落地至採檢前，請勿飲食、飲水，以確保唾液檢體品質；入境旅客做好唾液篩檢就可以離開機場，不用再等待PCR結果。

