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台灣觀光景點恢復昔日生態生機　桃園龍潭大池水質改善設施完工啟用

環保署：「龍潭大池」是桃園知名觀光景點之一，早期主要功能為調節水量和灌溉農田，每逢端午節慶更是吸引大批外地遊客觀賞龍舟賽事，好不熱鬧。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2022/05/31 15:07
「龍潭大池水質改善及水體環境營造計畫」環境設施現況。（照片來源：環保署提供）

「龍潭大池水質改善及水體環境營造計畫」環境設施現況。（照片來源：環保署提供）

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）行政院環境保護署與桃園市政府合作推動「龍潭大池水質改善及水體環境營造計畫」，歷經2年施工於今(31)日舉辦竣工暨啟用典禮，設施工程不僅有淨水功能，讓龍潭大池死水變活水，恢復昔日生態生機，更可提供民眾親近水體空間及兒童共融式遊具。

龍潭大池為老街溪的源頭，一路流經龍潭、平鎮、中壢、大園，流域內人口眾多，因居住人口活動、觀光遊憩等行為所產生的污染逐年增加，導致龍潭大池水質優養化問題逐漸嚴重。

環保署今(31)日透過新聞稿表示，「龍潭大池」本身是桃園知名觀光景點之一，早期主要功能為調節水量和灌溉農田，每逢端午節慶更是吸引大批外地遊客觀賞龍舟賽事，好不熱鬧。

為澈底解決龍潭大池的環境污染問題，環保署引進日本現地處理技術「多層複合濾料水質淨化設施」(Multi-Soil-Layering System)，蒐集上游聚落生活污水，配合大池死水區域抽水進行內循環之方式，處理水量可達每日1萬8000公噸，生化需氧量、氨氮及總磷削減率皆可達到50%以上，進而改善龍潭大池優養化問題。水質淨化設施上部景觀設計為特色環境教育公園，包含設置瞭望平台、湧泉之丘、生態池、戲水廣場等，打造兼具教育、休閒、遊憩多功能場所。

環保署說明，龍潭大池水質淨化設施歷經2年施工完成，工程設施深獲各方肯定，囊括「第21屆公共工程金質獎設施類佳作」、「2021國家卓越建設獎規劃設計類優等」及「110年桃園市公共工程金品獎設施類優等」奬項，為桃園市帶來水環境清淨且舒適的遊憩新風貌。

台灣觀光景點恢復昔日生態生機　桃園龍潭大池水質改善設施完工啟用

親水廣場裝置藝術。（照片來源：環保署提供）

台灣觀光景點恢復昔日生態生機　桃園龍潭大池水質改善設施完工啟用

龍潭大池水體環教園區竣工暨啟用典禮。（照片來源：環保署提供）
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