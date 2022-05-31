【5/31台灣本土+80656 死亡+90】 國內出現第二位確診兒童發生哮吼 已好轉出院

（台灣英文新聞／楊琇羽 台北報導）中央流行疫情指揮中心今(31)日公布國內新增80,705例COVID-19確定病例，分別為80,656例本土個案及49例境外移入(18例為航班落地採檢陽性) ；另確診個案中新增死亡病例90人，中重症190人，輕症比例99.71%。

今日新增90例本土病例死亡個案，為60例男性、30例女性，年齡介於40多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、86例具慢性病史、44例無疫苗接種。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，今日新增兒童重症一歲男童，本身無慢性病史，病程發展較特殊，採檢確診後返家活動力原本良好，數日後卻突然出現哮吼症狀，影響正常呼吸而緊急送醫治療，血氧濃度一度低至七十，後立即使用瑞德西韋治療，住院八天好轉已出院，也是國內第二位兒童確診後出現哮吼狀況，上一例為一名小一學童。

指揮官陳時中也提醒，兒童退燒後卻出現呼吸急促狀況、活動力持續不佳、嘔吐等症狀，家長要特別注意，而遇到以下情況則要緊急送醫，如抽搐、意識不佳、呼吸困難、臉色發白或發紫等。陳時中也在記者會上澄清近日網路謠言指孩童要燒到41度才准收治，斥為捏造不實，提醒勿轉傳以免觸法。

指揮中心統計，2020年起截至目前國內累計已有2,032,983例確診，分別為12,988例境外移入、2,019,941例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。累計2,255例COVID-19死亡病例，其中2,240例本土，另15例為境外移入。