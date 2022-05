重量級！英國「迷你裙教母」瑪莉官V&A世界巡迴展　海外首站台灣叛逆登場

左圖:模特兒麗絲.丹尼斯穿著瑪莉官的雞尾酒洋裝,約1960年/右圖:北美館展場入口處(來源:Photograph by Woburn St... 左圖:模特兒麗絲.丹尼斯穿著瑪莉官的雞尾酒洋裝,約1960年/右圖:北美館展場入口處(來源:Photograph by Woburn Studios. Image courtesy Mary Quant Archive / Victoria and Albert Museum, London,北美館提供)