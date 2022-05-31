重量級！英國「迷你裙教母」瑪莉官V&A世界巡迴展　海外首站台灣叛逆登場

(台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導)《瑪莉官世界巡迴展》海外首站已於台灣登場，6大展區呈現超過百件經典，是繼Vivienne Westwood之後，北美館精彩回顧英倫指標性設計師時尚生涯。

俏麗短髮搭配誇張妝容，時髦的短裙長襪穿搭，有「迷你裙教母」之稱的英國時裝設計師瑪莉官（Mary Quant）挑戰1960年代保守的倫敦，甚至推出男性化妝品引起憤怒，現由英國知名的維多利亞與亞伯特博物館（Victoria & Albert Museum, 簡稱V&A）策劃，《瑪莉官世界巡迴展》回顧其職業生涯1955年至1975年間的代表作品，呈現超過120 件服飾、化妝品及時尚雜誌等原件，現正於台北市立美術館（簡稱北美館）展出。

展覽分為6大展區，回顧瑪莉官最初成立的精品服飾店「芭札爾」(Bazaar)，到同名品牌《瑪莉官》以鮮明的小雛菊商標吸引年輕女性客群，古怪大膽的風格挑戰巴黎高級訂製服，使用男性服裝布料製作女性時裝，更替系列服裝搞怪取名，藉此嘲弄英國保守體制，例如「大律師」、「英格蘭銀行」等。

瑪莉官認為，「曾經只有富人跟權貴定義時尚，現在則由高街走跳的女孩身上穿的平價小洋裝詮釋，時尚是生活的一部分，關鍵是讓每個人都買得起入時衣服。」會有如此的價值觀來自成長環境，瑪莉官於1930年出生於倫敦近郊，雙親皆在當地重點中學任教職，1939年二次世界大戰爆發後，他們一家人被迫撤離到40公里外肯特郡（Kent）的鄉村。



瑪莉官與髮型設計師維達．沙宣，1964年。 (© Ronald Dumont/Daily Express/Hulton Archive/Getty Images)



「瑪莉官：時尚革命者」北美館展出現場。(圖像由臺北市立美術館提供)

瑪莉官在自傳《Quant by Quant》中對童年多所著墨，她描述在如此風雨飄搖的時局反倒覺得刺激，下課後與弟弟呼朋引伴到處玩耍，享受無比的自由；年幼時就愛上縫紉，喜歡簡單有型的服飾，對當時華麗繁複的成人衣飾感到抗拒。二戰結束後，她回到倫敦完成學業，後來成功說服父母，在金匠學院（Goldsmiths College）修習藝術教育課程。

現在看起來很尋常，但在當時的歐洲卻是標新立異，瑪莉官「膝蓋帶來的震撼」的短裙服飾最早受到媒體注意，雖然在1964年巴黎高級時裝設計師安德烈庫雷熱（Andre Courreges）就以提高下擺長度頗具知名度，但瑪莉官卻被認為是該風格的代言人，迷你裙也在經過抨擊後，被廣泛接受成為時尚象徵。



英國模特兒及演員崔姬穿著背心和短褲套裝，1966年。用特有的瑪莉官風格宣傳迷你裙，抗拒「大人化」的僵化體制，瑪莉官設計的運動服及居家服，讓他們能夠奔跑跳躍保有可貴的自由。(© Photograph Terence Donovan, courtesy Terence Donovan Archive. The Sunday Times, 23 October 1966)

除了在歐洲，瑪莉官於1960年和丈夫普倫凱特格林（Alexander Plunket Greene）飛往紐約，英國報紙報導她令人興奮的旅程，而美國記者則聚焦在她的「古怪」服飾設計讓她名氣大增。她為美國最大連鎖百貨之一「傑西潘尼百貨公司」（J.C. Penney）的年輕客群，設計出以無袖連身裙和派對洋裝為主的「切爾西女孩」（Chelsea Girl）系列。

此次展出也帶來多個經典系列，包含以美國運動服飾單品為參考的「激進派」品牌線，混搭深紫、橙紅和灰褐等少見色系，以有趣、前衛且較低價位的衣著改變時尚走向；「短吻鱷魚牌」（Alligator）合作的雨衣以色彩繽紛活潑的斗篷、拉鍊、對比色的衣領與袖口，結合實用性與搶眼的視覺效果，為品牌帶來全新的生命力。

展覽自即日起至8月28日於北美館展出，相關訊息請前往官網查詢。



展出現場。(圖像由臺北市立美術館提供)



瑪莉官將維多利亞時代的荷葉邊、立領、燈籠褲和華美印花重新運用，突顯變化的速度和其設計的現代性，而「芭札爾Bazaar」的櫥窗展示帶著假髮、姿勢奇異的假人，搭配如死去的龍蝦等道具，往往使行人駐足。(圖像由臺北市立美術館提供)



瑪莉官與英國製造商「短吻鱷魚牌」(Aligator Rainwear)合作推出雨衣(圖像由臺北市立美術館提供)