歐盟領袖達共識 年底削減俄羅斯原油進口九成望止戰

（台灣英文新聞／楊琇羽 綜合外電報導) 在俄羅斯軍事入侵烏克蘭三個月後，歐盟成員國領袖30日齊聚布魯塞爾開會「原則上」達成共識，同意階段性削減採購，目標今年底前俄羅斯原油進口減九成。

路透社報導，由於事關能源安全，俄羅斯原油禁運談判是歐盟成員國間聯合經濟制裁討論當中，挑戰最鉅者。戰爭發生後，歐盟先是陸續透過制裁俄羅斯大型銀行、把俄銀行逐出全球支付聯繫系統（SWIFT）以切斷金流，試圖迫使克里姆林宮承受壓力停止軍事入侵行動，但效果未如預期。

歐盟領導人相信，原油禁運對仰賴油元甚深的俄羅斯將產生重大一擊。

歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）第一天會議結束後透過推特指出，俄羅斯原油禁運行動立馬涵蓋三分之二以上俄羅斯石油，接著再逐步增加，藉此削減俄羅斯發動戰爭的財務支持。

目前，俄羅斯輸出原油至歐盟占比，有三分之二透運海運，三分之一透過陸上油管，歐盟成員國大多可透過海運方式自其它國家取得油品，但內陸國家則難度較高，仰賴油管甚深，如匈牙利、斯洛伐克、捷克等，因此也不難理解匈牙利原先反對的態度。

報導指出，等到年底波蘭和德國完全停止向俄採購，就能達成削減九成的目標，但暫時保留一成的進口量，主要給沒有替代選擇的匈牙利等國一些緩衝，避免造成經濟衝擊，而受影響較大的國家也獲得其它能源支持不中斷的保證，降低反對力道。