美國參議員達克沃絲二度來台灣 訪問時機別具意義

（台灣英文新聞／ 政治組綜合報導）立場友台的美國聯邦參議員達克沃絲（Tammy Duckworth）昨（30）日晚抵台，也是一年內二度造訪台灣，總統蔡英文周二特別新增行程接見訪團，熟悉台美關係人士表示，達克沃絲為對台友好的民主黨籍議員，且為參院軍委會成員，在俄烏衝突後、國際關注台海安全之際現身台灣，意義重大。

達克沃絲去年六月曾代表美國政府宣布捐贈台灣疫苗，過去也參與提出多項友台法案，包括「台灣夥伴關係法案」（Taiwan Partnership Act ）、本月的「二○二二年強化台灣安全法案」、以及聯名致函拜登呼籲將台灣納入印太經濟架構，另外，副總統賴清德年初出訪宏都拉斯返程過境美國的幾場重要視訊會議與會人士也有達克沃斯的身影。

美國在台協會昨晚發布新聞稿指出，達克沃絲訪團5月30日至6月1日來台，此行為其在印太地區訪問的其中一環，停留期間她達將與台灣資深領袖就美台關係、區域安全、貿易與投資、全球供應鏈及其他共同利益等重要議題交換意見。

外交部指出，除了總統蔡英文，達克沃絲在台期間還將會晤行政院長蘇貞昌、經濟部長王美花，並接受外交部長吳釗燮款宴。

聯合報引用涉外人士說法報導，達克沃絲為對台友好的民主黨籍議員，且為參院軍委會成員，在俄烏衝突後、國際關注台海安全之際現身台灣，意義重大。