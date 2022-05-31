宏碁創辦人施振榮號召　為台灣數位創作人才搭建舞台

（台灣英文新聞 / 科技組 綜合報導）宏碁集團創辦人施振榮日前透過視訊，與宏碁數位創作獎歷屆得獎人新生代的NFT（非同質化代幣）生成藝術家吳哲宇線上交流；施振榮表示，大家雖然來自各行各業不同領域，但都對數位創作有份熱情，接下來，科文集團旗下双融域沉浸展演空間將成為年輕朋友未來創作的新舞台。

施振榮表示，為培育台灣的數位創作人才，替人才搭建舞台，宏碁基金會於2004年至2015年期間共舉辦12屆宏碁數位創作獎競賽，提供中學生數位創作舞台，且自2016年轉型舉辦四屆的「BeingLife創作大賽」。時隔多年，當年參賽同學都已在不同領域嶄露頭角，表現出色，其中在14歲國二就參賽的吳哲宇如今更已站上國際舞台，成為台灣之光。

施振榮表示，這次共有十多位歷屆得獎人與會交流，大家雖然來自各行各業不同領域，但都對數位創作有份熱情。「台灣不缺人才、只缺舞台」，宏碁數創獎過去替大家搭了一個舞台，接下來，双融域也將成為年輕朋友未來創作的新舞台，在這個沉浸展演空間與年輕朋友攜手共創。

科文双融副董事長陳立恒鼓勵這群年輕朋友，繼續保有當年投入數位創作的赤子之心，因為那就是創作的原動力。

陳立恒表示，藝術用什麼方式創新很重要，創新就是為了兌現價值，不斷修正直到開花結果，創新就是修成正果。藝術是一種創新，要發自感情的創作，且要能「Touch Heart」(觸動人心)，並啟發你的想像力，讓生命更豐富美滿，只要能建立自己的特色，就能成為快樂的藝術家。

智榮基金會表示，為了提供人才發揮及交流的舞台，施振榮在吳哲宇由美返台期間，邀請他與双融域攜手舉辦個展外，並促成27日透過視訊進行宏碁數創獎歷屆得獎人與吳哲宇的線上交流活動，而這次參與線上交流活動的歷屆得獎人，都是當年在國中或高中時期就對數位創作充滿熱情與興趣，更是日後繼續投入數位創作的養份及動力。