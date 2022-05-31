驚人！《捍衛戰士：獨行俠》全球票房破億奪冠　成為阿湯哥從影生涯最佳票房

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)《捍衛戰士：獨行俠》已於25日台灣上映，阿湯哥穿上繡有台灣國旗的飛行夾克成為眾人焦點，開演一周後熱度不減，超過2億美元佳績勇奪首週開片票房冠軍。

《捍衛戰士：獨行俠》（Top Gun: Maverick）在北美27日上映後，才三天票房開出1.24億美元，打敗《奇異博士2：失控多重宇宙》1,600萬美元，《開心漢堡店大電影》1,200萬美元，穩坐首週開片票房冠軍，全球票房也狂掃2.6億美元，一舉成為湯姆克魯斯（Tom Cruise）從影生涯首次在北美開片破億的電影。

超帥！阿湯哥《捍衛戰士》台灣國旗被消失惹議 飛行夾克重返大螢幕台灣獨家開賣

美聯社報導，《捍衛戰士：獨行俠》耗費1.5億美元拍攝，受到疫情影響，經過一段漫長的等待才於各大戲院上映，本來預計於2020年播出，行銷活動也都早於2019年展開，然而因為疫情延宕許多電影上映或是改變播出模式，但阿湯哥跟片商Paramount認為線上串流不是選項之一，依舊堅持要在電影院播出。

《捍衛戰士：獨行俠》為1986年電影《捍衛戰士》的續集，主演還有珍妮佛·康納莉(Jennifer Lynn Connelly)及麥爾斯·泰勒(Miles Teller) ，首集推出後片中的經典情歌擄獲許多歌迷，讓人回味無窮，現正熱映的第二部則找來Lady Gaga操刀主題曲，感人旋律讓阿湯哥大讚是「電影的心跳」。

《捍衛戰士：獨行俠》不只台灣國旗夾克感人 阿湯哥讚主題曲「電影的心跳」

（31匯率：1美元約相當於新台幣29元）