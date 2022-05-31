台灣文化內容策進院董監事交接　丁曉菁交棒彭俊亨

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)文化內容策進院（文策院）30日舉行第一、 二屆董監事交接典禮， 新任董事長彭俊亨與第一屆董事長丁曉菁進行交接， 並由文化部長李永得擔任監交人。

多位新舊任董監事出席交接典禮，包括文化部次長李靜慧、 經濟部次長林全能、經濟部工業局長呂正華、 文化部影視及流行音樂產業局長徐宜君、 台灣菸酒公司副總經理廖志堅、音樂製作人陳珊妮、 國際藝評人協會台灣分會理事謝佩霓、 科文双融投資顧問公司執行長黃宛華、美商Bluebird worldwide Inc.獨立董事黃時中、第一金控董事長邱月琴、 NMEA新媒體暨影視音發展協會理事長蔡嘉駿、 台灣人工智慧發展基金會董事長杜奕瑾等，此外，院長李明哲、 副院長等人也一同出席觀禮，現場氣氛溫馨感人。

李永得致詞時感謝丁曉菁董事長和第一任董監事過去三年的辛苦和貢 獻，新機構成立後面臨很多挑戰，但過去三年也慢慢步上軌道， 建立起很好的基礎。 丁曉菁董事長和彭俊亨董事長兩位都先後擔任文化部次長， 到文策院的董事長，一棒接一棒，也感謝各位新任董監事願意承擔， 要借助第二屆董監事豐富的專長跟經驗，一起為文化內容產業努力， 文化部也會協助整合、爭取更多資源，讓第一線的部隊有更多子彈可 用。

帶領文策院從無到有的丁曉菁，致詞時感謝文化部和董事會的支持， 為文策院的第一哩路奠定良好的基礎， 她也感性謝謝每一位願意在草創時期投入的同仁， 期勉文策院持續向前，勇敢面對各種千變萬化的挑戰， 讓台灣文化內容產業鍊更加完整、走上國際市場。

新任文策院董事長彭俊亨致詞時提到，承接董事長一職是個重大責任 ，文策院成立至今已滿3年， 在首任董事長丁曉菁的帶領下奠定基礎， 推動產業向前的政策也已步上軌道，替產業拓寬了大門， 文策院更是文化部和各部會的協力夥伴， 未來將繼續攜手民間共同努力， 讓台灣文化內容產業的花朵持續綻放。

典禮中，李永得也為第二屆新任的董監事頒發聘函，並與彭俊亨、 丁曉菁兩位新舊任董事長，以及第一、二屆董監事共同合影留念。

為提升台灣文化內容的應用與產業化，《文化內容策進院設置條例》 2018年於立院三讀通過，2019年文策院揭牌成立， 首屆董事長由時任文化部政務次長的丁曉菁擔任， 董事會則由文化內容各領域專業人士及相關政府代表組成， 任期3年。 第二屆董監事任期自2022年5月28日起至2025年5月27 日止，第二屆董事長由元智大學副教授彭俊亨兼任， 他曾任文化部政務次長、國家文化藝術基金會執行長， 次長任內推動文策院掛牌營運，熟悉文化內容產業， 也具文化行政專業。