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台灣華語學習中心歐洲表現佳 日媒：有機會取代中國孔子學院

隨著德國當地大學日漸警惕中國政府對它們學術自由的影響力，台灣政府將尋求以軟實力與中國競爭，而現在就是這個時刻，TCML也順勢在德國擴張。

By 文化組, 台灣英文新聞
2022/05/30 20:20
日經亞洲報導，台灣的華語學習中心正在德國蓬勃發展。（圖/日經亞洲網頁asia.nikkei.com）

日經亞洲報導，台灣的華語學習中心正在德國蓬勃發展。（圖/日經亞洲網頁asia.nikkei.com）

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）台灣華語文學習中心（Taiwan Center for Mandarin Learning，TCML）近期在德國蓬勃發展，日經亞洲指出，因疫情挑戰與政治因素，中國機構孔子學院在德國面臨挑戰，TCML有望逐漸取代該機構，而TCML也正準備在柏林（Berlin）開設新分部。

中央社指出，日經亞洲（Nikkei Asia）報導台灣在歐洲的華語教學現況，當中提到TCML在德國工作人員表示，該中心正準備在柏林（Berlin）開設新分部，而目前德國已經有漢堡（Hamburg）及海德堡（Heidelberg）的成人華語教學中心。

根據日經亞洲，隨著德國當地大學日漸警惕中國政府對它們學術自由的影響力，台灣政府將尋求以軟實力與中國競爭，而現在就是這個時刻，TCML也順勢在德國擴張。

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）的聯合政府曾發表聲明，呼籲支持「民主台灣」的國際參與，這與中國的部分核心政策相違背，此外，德國經濟部長哈貝克（Robert Habeck）上週稍早也曾表示，因俄國入侵烏克蘭，該國正致力於擺脫對俄國天然氣的依賴，同時也正重新評估與中國的關係，並將更加重視人權。

報導指出，由於政治因素，德國杜塞道夫（Dusseldorf）、漢堡、殷戈城（Ingolstadt）及特里爾（Trier）等地大學陸續退出與中國孔子學院的合作，或是開始逐步中止合作。

加上中國實施清零及嚴格邊境政策，海德堡孔子學院告訴日經亞洲，因中國暫停學生交換計畫，沒有學生報名上課。

根據TCML，僑務委員會輔助歐美地區僑校（團）成立「台灣華語文學習中心」，在全球有45個華語文學習中心，包含美國35所；英國、法國及德國各2所；奧地利、愛爾蘭、瑞典、匈牙利各1所。

不過中央社引述德國智庫墨卡托中國研究中心（MERICS）研究員龐格拉茨（Pongratz），指出在可見的未來，TCML不會擠掉孔子學院。龐格拉茨說，德國不太可能將對孔子學院的公共資助轉移到TCML，因為就德國整體對中政策而言，這會被認為過度挑釁。
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日經亞洲評論
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孔子學院

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