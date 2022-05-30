夏天來囉！6月1日起台灣實施夏月電價 用電量低於「特定度數」家戶不受影響

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）隨著天氣變熱，台灣夏月電價制度將於6月1日起開始實施，雖然夏月電價會使民眾感到電費增加，但全國有逾360萬戶因用電較少完全不受影響，因此在夏天來臨時減少用電量，不但能減碳，更能省荷包！

根據台電新聞稿，夏月（夏季6至9月）電價循例於6月1日實施，全年平均電價不變 ，夏月電價適用費率較高，非夏月期間電價費率較低，今年也不例外，而自107年起，年平均電價即為每度2.6253元。

台電表示，夏月電價可合理反映夏月、非夏月供電成本差異，亦可透過價格方式引導用戶節約用電，因此呼籲民眾共同節電，從日常生活中落實節能減碳，省荷包也愛地球。

雖然夏月電價將導致民眾感到電費增加，但台電指出全台有逾360萬戶每月平均用電在120度以下，只要維持平時用電情況，即完全不受夏月電價影響。

至於用電量超過120度者，根據統計，有497萬戶每月用電量約在121至330度，夏月電價時間內每度受影響幅度僅為0.28元。而每月用電超過1000度的用戶則是主要受影響者，約佔整體用戶比例2.8%，台電也呼籲這些用戶一同節電。

台電說明，台灣110年每戶平均每月用電量約352度，在非夏月期間每戶平均用電量是312度，到了6至9月平均每月用電量則增加至433度，高出近4成，每月電費平均因此增加約459元，排除用電量增加的因素，因夏月電價調整而增加的部分僅124元。

根據台電，台灣能源有高達98%來自進口，每一度電都很寶貴，因此節約能源、減少碳排放，才是永續發展的根本之道。為鼓勵民眾節電，台電持續推動節電獎勵活動，

民眾只要於台電網站登錄電號或地址並實際節電(過去曾登錄即永久適用，無須重複登錄)，用電量只要比自己去年同期節電一度以上，即可獲得每期電費至少84元的節電獎勵金，節電獎勵無上限，詳情可參考台電網站。

台電數據指出，去年的節電獎勵活動達到總節電量達15億度，等同省下近40萬戶家庭全年用電量，台電也發出近12億元節電獎勵金。

(圖/台灣電力公司)