新北圓夢基金幫助孩子安心就學　年度感恩會影片發表 圓滿善的循環

新北市教育局自2005年起成立卓越清寒學生圓夢基金， 2016年更名為溫馨助學圓夢基金，幫助清寒績優學生朝夢想邁進， 迄今已捐助2億3,980萬，補助3,594人次。今年圓夢基金 特別集結捐贈者、曾接受補助的學長姐， 以及此次得獎同學拍攝感恩回饋短片，並委由莊敬工家學生剪輯， 讓因疫情停辦3年的感恩會以線上方式呈現， 讓長期捐助的社會企業了解孩子現況，並勉勵學子保持勤奮態度， 圓滿善的循環。

教育局表示，每年圓夢基金支出約1千多萬， 十分感謝企業捐助創造孩子無限可能，讓受幫助的學子能用心學習， 期許他們懂得感恩，成就未來更完美的自己。新北市不僅提供友善校 園環境，讓學生安心就學， 更進一步在每個機會中引導孩子以正向態度面對， 讓生命散發美好的影響力。

身為捐助企業微星科技人力資源處簡文哲協理表示， 得到獎金是肯定與鼓勵，希望孩子更有信心築夢踏實， 善用獎金學習，未來可以回饋家人與社會。 捐助單位財團法人何嘉仁文教基金會執行長莊祝娥勉勵學子善用網路 科技有效學習，期許改變現況、創造無限可能。此外， 個人捐款者國立臺灣師範大學教授戴建耘也表示，除恭喜得獎同學， 也期望孩子能從中學習到更重要的感恩，讓這個社會更加和諧。

今年特別邀請到曾接受補助的學長姐分享心得， 例如就讀臺灣大學醫學系三年級陳文軒表示， 感恩有圓夢基金讓自己勇敢追夢，無後顧之憂地學習， 也希望學弟妹能做大夢，把挫折變成歷練與動力， 不久一定能夠圓夢；政治大學國文系四年級的陳莉平則說， 善用得到圓夢基金的機會，好好學習，創造轉機。最後， 就讀臺北商業大學二年級的黎天香也表示， 希望和自己有相同際遇的同學都能繼續努力，永不放棄。

此外，此次得獎學生以不同形式表達感恩與回饋學習成果， 像是正德國中高亞樂同學以精彩的扯鈴表演秀出自我， 深坑國中陳俊志與國樂社合奏表達對自己栽培之恩， 而昌隆國小得獎生則以天真無邪的文字和畫筆呈現感恩之情。 也有許多國高中受補助學生表示，希望能藉由獎助金減輕家人負擔， 而為能在未來學年續獲補助，也會好好努力學習，永不懈怠。

教育局長張明文表示，圓夢基金集結社會大眾愛心與對教育期許， 教育局會透過公私協力方式持續善用每一筆善款， 幫助這些需要幫助也積極努力學習的孩子。 期望圓夢獲獎的學生能懂得在逆境中不放棄希望，以自己的節拍， 演奏獨一無二的勇者之歌，迎向心中光亮的前方，不僅擁夢， 還要圓夢。此次線上感恩會影片將放置於教育局YouTube頻道 、新北學Bar臉書粉絲專頁及新北校園通APP同步放送， 歡迎大家前往欣賞。

圓夢學長姊勉勵學弟妹。(照片來源：新北市教育局提供)

正德國中高亞樂同學展現扯鈴成果。(照片來源：新北市教育局提供)

深坑國中陳俊志同學與國樂社合奏感恩基金會的栽培。(照片來源：新北市教育局提供)

昌隆國小卡片感恩基金補助。(照片來源：新北市教育局提供)