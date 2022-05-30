外交部：台灣582噸賑烏克蘭物資全數送出

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）今年3月台灣各界踴躍捐贈582噸共37,620箱人道物資賑烏克蘭，經外交部及相關駐外館處經持續努力協調聯繫，已在5月27日運送完畢，外交部向國人、慈善團體、民間組織與企業以及協助的志工表達感謝。並期盼台灣愛心能助烏克蘭人民早日脫離戰爭苦難。

俄國於今（2022）年2月24日入侵烏克蘭，外交部遂於3月7日至3月18日期間辦理募集民間愛心物資援贈烏克蘭活動，並自3月17日起陸續以航空貨運將人道物資送往鄰近烏克蘭的斯洛伐克與波蘭等國。

據外交部統計，本次人道援助烏克蘭活動共有8,474位國人或機構慷慨捐贈物資，並在2,000名以上熱心志工、外交部同仁及承運廠商的全力投入下，將物資分類、確認效期並重新分裝後，經承運公司清算確認援烏物資總重達582噸，而箱數則達37,620箱。

外交部說明，在波蘭及斯洛伐克朝野協助下，人道救援物資得以順利送交烏國受戰爭影響的百姓，運送過程中雖曾因國際援救物資大量湧入，導致機場通關作業略有延遲，但經由各方持續努力，終於在5月27日順利將全數物資運送完畢，妥善地將台灣的愛心及時轉致給烏克蘭需要幫助的百姓。

外交部特發聲明稿，感謝國人踴躍捐輸，也對國內許多慈善團體、民間組織及企業積極響應募集物資活動致敬；外交部同時感謝協助的志工或關心本案的各界人士；本次馳援烏克蘭行動為我國政府與民間相互協力、齊心貢獻國際社會的最佳範例。

外交部重申，自俄羅斯入侵烏克蘭以來，已造成數百萬烏國人民被迫逃離家園、躲避戰火，台灣作為國際社會民主陣營的成員，因為長期面對中國的威脅，特別能體會烏克蘭人民的處境。台灣作為世界一股良善力量，會持續擴大「善的循環」，樂願發揮「台灣能夠幫忙」（Taiwan Can Help）的精神，協助遭逢困難的國家或人民。

外交部也感謝斯洛伐克、波蘭及烏克蘭等國相關單位的協助與配合，使捐贈烏克蘭難民愛心物資工作順利完成。外交部期待台灣提供的物資能協助烏克蘭難民度過難關，誠盼烏克蘭人民早日脫離戰爭苦難，回復平靜生活，重建家園。

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