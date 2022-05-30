臺灣證交所：上週外資在集中市場買超77.31億元

根據台灣證券交易所統計，上週（2022/5/23~2022/5/27）外資在集中市場總買進金額為3,423.46億元，總賣出金額為3,346.15億元，買超為77.31億元，另統計自2022年年初至5月27日止，外資總買進金額為7兆4,946.22億元，總賣出金額為8兆2,676.52億元，累計賣超為7,730.30億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為20兆5,629.94億元新台幣，占全體上市股票市值的40.73%，較5月20日的20兆4,527.16億元新台幣，增加1,102.78億元。

台灣證交所表示，就個股比較部分，本週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為：

第一名：群創：買進164,156千股，賣出105,801千股，買超58,355千股。

第二名：陽明：買進91,645千股，賣出37,342千股，買超54,303千股。

第三名：友達：買進135,409千股，賣出82,351千股，買超53,058千股。

在本週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：

第一名：新光金：買進88,752千股，賣出211,987千股，賣超123,235千股。

第二名：元大金：買進60,817千股，賣出147,227千股，賣超86,410千股。

第三名：開發金：買進109,255千股，賣出180,102千股，賣超70,847千股。