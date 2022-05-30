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BNT兒童疫苗再到貨33多萬劑　6/1起北中南設立5-11歲疫苗大型接種站

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/05/30 17:06
6月1日起於全台多處設置5-11歲兒童疫苗大型接種站。(示意圖)

6月1日起於全台多處設置5-11歲兒童疫苗大型接種站。(示意圖) (來源 中央社)

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）BNT兒童劑型疫苗今上午到貨33.12萬劑，為加速疫苗施打，讓兒童及早獲得免疫保護力，中央流行疫情指揮中心今(30)日宣布，6月1日起於全台多處設置5-11歲兒童疫苗大型接種站，並將視各接種站接種情形，額外增加疫苗配送。

指揮中心表示，今年第二批採購Pfizer-BioNTech兒童劑型疫苗33.12萬劑，於今日上午抵達桃園國際機場，本批效期至今年9月30日。我國4月28日與與香港復星公司、德國BioNTech公司簽署COVID-19疫苗供應合約，截至今共有110.88萬劑到貨，分別為首批5月16日77.76萬劑及本批33.12萬劑。

醫療應變組副組長王必勝在疫情記者會上說明，根據行政院長蘇貞昌的政策指示，再與指揮官開會定案後決議，於6月1日起在六都設置5-11歲兒童疫苗大型接種站，考量天氣炎熱、避免兒童久候，初步規劃接種場地在室內，另外，疫苗量會額外從中央撥補。

王必勝指出，為提供舒適的施打環境，初步規劃場地在室內，六都地點分布在，台北自由廣場、新北板橋車站、桃園巨蛋體育館、台中自然科學博物館、台南市立圖書總館及高雄展覽館，如果其他縣市有需要，也可以跟中央反應和討論。

王必勝補充，為提供家長更多且方便的選擇，爸媽可以依照原先縣市府安排計畫施打，也可以利用6月1日設置的六都大型接種站。

指揮中心說明，若於大型接種站或合約醫療院所接種，請家長(監護人或關係人)陪同前往接種，於現場簽署接種評估及意願書，並經醫師評估後接種。另若曾為確診個案，須於確診康復3個月後才能接種疫苗。

BNT兒童疫苗再到貨33多萬劑　6/1起北中南設立5-11歲疫苗大型接種站
兒童疫苗大型接種站
BNT兒童疫苗

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