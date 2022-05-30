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國務機要費除罪扁珍解套 陳致中：是非功過由歷史評斷

今日藍委為杯葛攸關國務機要費除罪的「會計法第99條之1修正草案」三讀不惜上演全武行，卻也無力回天；時代力量黨團也發表聲明，譴責綠營代按表決器的強勢護航動作有爭議。

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2022/05/30 16:57
今年4月7日前總統陳水扁曾爭對國務機要費一案出面澄清，引發外界看法不一。（圖／中央社 檔案照片）

今年4月7日前總統陳水扁曾爭對國務機要費一案出面澄清，引發外界看法不一。（圖／中央社 檔案照片）

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）「扁案」延宕16年，隨著綠委今（30）日強行三讀通過攸關國務機要費除罪化的會計法修正草案，扁珍將以獲判免訴宣告落幕。對此陳水扁表示，「蓬萊島案平反等了38年、國務機要費案除罪16年」，陳致中則表示，國務機要費是「歷史共業」問題，公道自在人心。

國務機要費案纏訟十數年，前總統陳水扁4月7日召開記者會公布金流，強調「因公支出大於因公收入，沒有不法所得」，外界對於是否除罪也有不同看法。民進黨前主席施明德認為，坐實「財產來源不明罪」，前副總統府秀蓮則切割款項流向、以「歷史共業」為由要求盡快特赦。

今日藍委為阻撓攸關扁珍除罪的「會計法第99條之1修正草案」闖三讀，不惜於議會上演全武行，卻也無力回天；時代力量黨團也發表聲明，譴責綠營代按表決器的強勢護航動作有爭議。

國務機要費除罪化已成事實，對此陳水扁僅以22字聲明強調，「蓬萊島案平反等了38年、國務機要費案除罪16年」，其子陳致中向中央社表示，感謝民進黨團總召柯建銘、民進黨團委員的推動、堅持及努力，及在過程中所有關心鼓勵、加油打氣的好友。

陳致中說表示，總統的國務機要費就是特別費，跟全國數千名行政首長特別費的性質一樣，這是歷史共業的問題，當年前總統馬英九政府時代立法院修法除罪，唯一排除國務機要費，在法理上其實不公平也沒有道理。

陳致中也由衷盼望，扁案16年在台灣社會在成的風雨能真正告一段落，還給大家一個寧靜的空間，他強調，「公道自在人心，是非功過交由歷史評斷，或許是最好的方式。」
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