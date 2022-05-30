富邦金控x商業周刊「2022全球風險分析前瞻論壇」

氣候緊急時代已然到來，從2005年起生效的《京都協議書》到2 016年的《巴黎協定》， 雖然人類一直不停歇地思索如何控制溫室氣體排放， 以減緩地球暖化的速度，並尋求永續生存的解方， 然而不論是去年落幕的COP26或是世界經濟論壇(World Economic Forum)出版的《2022年全球風險報告》均顯示， 全球在減碳作為上的執行力道依然不足以對抗氣候災難， 人類生存危機依舊緊張。

今(25)日富邦金控攜手商業周刊以「決勝ESG 扎根新戰略」為主題，舉辦「2022全球風險分析前瞻論壇」， 包含7場專題演講、3場座談，匯集經濟部執行秘書莊銘池、 中華民國永續發展協會秘書長莫冬立、台大風險中心主任周桂田、 波士頓顧問公司（BCG）董事總經理陳美融、 永豐餘投資控股董事長劉慧瑾、 寶晶能源股份有限公司董事長蔡佳晉、富邦金控副總經理徐偉傑、 台北富邦銀行執行副總經理陳弘儒、 富邦產險資深副總經理林國鈺等產、官、學界重要領袖齊聚， 從全球風險出發，到台灣首份針對國內企業進行的TCFD調查報告 ，洞察氣候變遷帶來的風險， 並揭露商業行為對自然生態的影響及相應的改善措施。最後， 從實務面討論，在國內政策推動下， 企業如何在這一波危機中強化應對風險的韌性與適應力， 尋找正確的轉型之路，迎戰風險年代。

富邦金控董事長蔡明興表示，ESG一直是富邦金控重要的發展方向 ，對內落實ESG理念、對外發揮影響力， 在金融面與非金融面攜手企業夥伴、供應商、客戶、 員工及社會大眾一同邁向綠色永續，是富邦金控自2015年以來的 目標，期盼富邦能積極扮演永續領航者的角色；富邦金控亦於202 1年重新擘劃ESG四大策略–低碳、數位、激勵、影響，並發起「 Run For Green奔向綠色」ESG倡議計劃，以實際作為落實永續， 今年更積極加入國際永續組織與倡議，成為碳核算金融聯盟( PCAF)及亞洲投資人氣候變遷聯盟(AIGCC) 會員，並申請加入以及RE100， 同時富邦金控也是全台唯二加入世界經濟論壇的企業， 引領台灣奔向淨零未來。

富邦金控風控處處長徐偉傑代表致詞表示，氣候緊急時代已然到來， 金融業掌握資金，在推動企業邁向永續共好的發展上， 具有重要且關鍵的影響力。 富邦金控希望扮演綠色金融領航者的角色，透過金融市場的力量， 積極支持企業低碳轉型、帶動責任投資風氣、幫助潔淨能源發展， 以創造永續正向的世界為願景，引導投資人及企業重視永續發展， 發揮金融業正向影響力。

2022全球風險分析前瞻論壇很榮幸邀請到世界經濟論壇董事總經 理Saadia Zahidi開場致辭，Zahidi女士是世界經濟論壇《202 2年全球風險報告》的主筆作者之一。她和與會者分享2022年的 十大風險， 及其中最重要的氣候相關風險與其他風險事件衍伸的交互作用， 將成為人類的重大考驗。緊接其後， 台大風險中心主任周桂田分享在《2022年全球風險報告》 框架下，針對國內企業進行氣候相關財務揭露(TCFD)調查報告 的結果，此份調查是台灣第一份針對國內企業如何在TCFD框架下 ，就氣候變遷所衍生之風險與機會的各項企業行為進行調查， 提供加速企業低碳轉型的重要觀點；波士頓顧問公司（BCG） 董事總經理陳美融並分享ESG關鍵策略， 從落實永續概念到實踐永續轉型，為企業創造新的價值。

下午場由中華民國永續發展協會秘書長莫冬立， 從生物多樣性的角度出發， 強調企業不應僅止於評估氣候變遷帶來的風險， 更需揭露商業行為對自然生態的影響，以及提出減緩措施， 會中並邀請到寶晶能源董事長蔡佳晉、 富邦產險資深副總經理林國鈺， 共同探討如何以風險管理的角度支持企業，以及企業應如何透過ES G的積極作為落實環境友善。

論壇最後則聚焦國內企業轉型， 經濟部執行秘書莊銘池談及國內政策如何帶動企業轉型契機、 台北富邦銀行執行副總經理陳弘儒則分享， 金融業如何發揮資金影響力，為企業永續生存挹注資本活力、 永豐餘投資控股董事長劉慧瑾則從造紙專業到造電專業，分享企業以 ESG思維結合核心競爭力，成功進行數位轉型， 三人並進行一場精彩對談，為論壇畫下完美句點。