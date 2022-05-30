富邦金控x商業周刊「2022全球風險分析前瞻論壇」

氣候緊急時代已然到來，從2005年起生效的《京都協議書》到2016年的《巴黎協定》，雖然人類一直不停歇地思索如何控制溫室氣體排放，以減緩地球暖化的速度，並尋求永續生存的解方，然而不論是去年落幕的COP26或是世界經濟論壇(World Economic Forum)出版的《2022年全球風險報告》均顯示，全球在減碳作為上的執行力道依然不足以對抗氣候災難，人類生存危機依舊緊張。
今(25)日富邦金控攜手商業周刊以「決勝ESG 扎根新戰略」為主題，舉辦「2022全球風險分析前瞻論壇」，包含7場專題演講、3場座談，匯集經濟部執行秘書莊銘池、中華民國永續發展協會秘書長莫冬立、台大風險中心主任周桂田、波士頓顧問公司（BCG）董事總經理陳美融、永豐餘投資控股董事長劉慧瑾、寶晶能源股份有限公司董事長蔡佳晉、富邦金控副總經理徐偉傑、台北富邦銀行執行副總經理陳弘儒、富邦產險資深副總經理林國鈺等產、官、學界重要領袖齊聚，從全球風險出發，到台灣首份針對國內企業進行的TCFD調查報告，洞察氣候變遷帶來的風險，並揭露商業行為對自然生態的影響及相應的改善措施。最後，從實務面討論，在國內政策推動下，企業如何在這一波危機中強化應對風險的韌性與適應力，尋找正確的轉型之路，迎戰風險年代。
富邦金控董事長蔡明興表示，ESG一直是富邦金控重要的發展方向，對內落實ESG理念、對外發揮影響力，在金融面與非金融面攜手企業夥伴、供應商、客戶、員工及社會大眾一同邁向綠色永續，是富邦金控自2015年以來的目標，期盼富邦能積極扮演永續領航者的角色；富邦金控亦於2021年重新擘劃ESG四大策略–低碳、數位、激勵、影響，並發起「Run For Green奔向綠色」ESG倡議計劃，以實際作為落實永續，今年更積極加入國際永續組織與倡議，成為碳核算金融聯盟(PCAF)及亞洲投資人氣候變遷聯盟(AIGCC) 會員，並申請加入以及RE100，同時富邦金控也是全台唯二加入世界經濟論壇的企業，引領台灣奔向淨零未來。
富邦金控風控處處長徐偉傑代表致詞表示，氣候緊急時代已然到來，金融業掌握資金，在推動企業邁向永續共好的發展上，具有重要且關鍵的影響力。富邦金控希望扮演綠色金融領航者的角色，透過金融市場的力量，積極支持企業低碳轉型、帶動責任投資風氣、幫助潔淨能源發展，以創造永續正向的世界為願景，引導投資人及企業重視永續發展，發揮金融業正向影響力。
2022全球風險分析前瞻論壇很榮幸邀請到世界經濟論壇董事總經理Saadia Zahidi開場致辭，Zahidi女士是世界經濟論壇《2022年全球風險報告》的主筆作者之一。她和與會者分享2022年的十大風險，及其中最重要的氣候相關風險與其他風險事件衍伸的交互作用，將成為人類的重大考驗。緊接其後，台大風險中心主任周桂田分享在《2022年全球風險報告》框架下，針對國內企業進行氣候相關財務揭露(TCFD)調查報告的結果，此份調查是台灣第一份針對國內企業如何在TCFD框架下，就氣候變遷所衍生之風險與機會的各項企業行為進行調查，提供加速企業低碳轉型的重要觀點；波士頓顧問公司（BCG）董事總經理陳美融並分享ESG關鍵策略，從落實永續概念到實踐永續轉型，為企業創造新的價值。
下午場由中華民國永續發展協會秘書長莫冬立，從生物多樣性的角度出發，強調企業不應僅止於評估氣候變遷帶來的風險，更需揭露商業行為對自然生態的影響，以及提出減緩措施，會中並邀請到寶晶能源董事長蔡佳晉、富邦產險資深副總經理林國鈺，共同探討如何以風險管理的角度支持企業，以及企業應如何透過ESG的積極作為落實環境友善。
論壇最後則聚焦國內企業轉型，經濟部執行秘書莊銘池談及國內政策如何帶動企業轉型契機、台北富邦銀行執行副總經理陳弘儒則分享，金融業如何發揮資金影響力，為企業永續生存挹注資本活力、永豐餘投資控股董事長劉慧瑾則從造紙專業到造電專業，分享企業以ESG思維結合核心競爭力，成功進行數位轉型，三人並進行一場精彩對談，為論壇畫下完美句點。