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整合三大海洋領域資料！國海院盼以科研繁榮台灣　啟用「國家海洋資料庫及共享平台」

國海院：NODASS建構三大海洋領域資料，包括3億5千6百多萬筆水文資料、7萬9千多筆生態資料，以及43萬4千多筆國土變遷資料，並能窺探船舶蹤跡、海洋時空探索與全球混合坐標海洋模式等功能。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2022/05/30 16:32
照片左起：國海院副院長劉正倫、海委會科技文教處處長黃世偉、海委會副主委蔡清標、國海院院長邱永芳、海保署署長黃向文、國海院副院長陳建宏等人共...

照片左起：國海院副院長劉正倫、海委會科技文教處處長黃世偉、海委會副主委蔡清標、國海院院長邱永芳、海保署署長黃向文、國海院副院長陳建宏等人共...

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）國家海洋研究院建置「國家海洋資料庫及共享平台(National Ocean Database And Sharing System, NODASS)」今(30)日舉辦啟用典禮並表示，建構三大海洋領域資料，資料庫及共享平台共蒐整國內外109項海洋資料集，期望透過資料庫建置，推動全國海洋資料整合、應用與共享，發揮海洋研究群聚效益，以科研繁榮國家。

國海院院長邱永芳表示，NODASS建構三大海洋領域資料，包括3億5千6百多萬筆水文資料、7萬9千多筆生態資料，以及43萬4千多筆國土變遷資料，並能窺探船舶蹤跡、海洋時空探索與全球混合坐標海洋模式等功能。這些長期性、應用性、基礎性的調查研究成果，是海洋大數據的主要來源，更是國家寶貴的資產，需要善加整合運用，才能充分發揮效益。

國海院今日亦舉辦線上應用講習會，講述資料庫的發展規劃系統架構及功能、以及資料庫應用等3大主題，會上並針對資料庫實際運作、功能開發、使用海洋資料及資訊服務的技術分享等議題，和各與會先進共同討論及交流分享。

國海院表示，NODASS啟用典禮現場除進行平台介面介紹及功能展示導覽外，更期待透過海洋資料庫的建置整合，促進海洋資訊流通，加深海洋基礎資料附加價值，以龐大科學基礎資料作為政府未來海洋施政策略強而有力的後盾，共創海洋國家永續未來。
國海院
國家海洋資料庫及共享平台
科研
水文資料
生態資料
國土變遷資料

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更新時間 : 2022-05-30 18:05 GMT+08:00

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