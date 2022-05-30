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〈時評〉國內外經濟情勢紊亂40年罕見 台灣應適時護盤

By 溫潤身, 台灣英文新聞－時評
2022/05/30 16:24
〈時評〉國內外經濟情勢紊亂40年罕見 台灣應適時護盤

國際政經情勢異常紊亂，股市是經濟櫥窗，台灣股市最近失去量能，加上疫情嚴峻，政府應注意維持股市動能，嚴防內需產業失溫，並協助科技事業防止斷鏈情事發生，以渡過當前疫情及經濟危機。

中央銀行最近公布4月金融情況顯示，包括證券劃撥存款餘額、股市月平均股價指數、日平均成交值、融資餘額，4大重要股市指標，皆呈現萎縮現象，市場人士擔心「四大皆空」，量能失溫，影響經濟成長動能。

央行提供數據顯示，4月平均股價指數跌破17000點，至16999點，創6個月新低，單月大減476點。股市日平均成交值2559億元，近一年半低點，單月萎縮537億元，融資餘額降至3195億元，創11個月新低，月減170億元。

象徵股市散戶投資信心的證券劃撥存款餘額，滑落到3兆46億元，連續兩個月大減，累計減少1844億元，如以4月份散戶佔台股的成交比重觀察，佔比從62.3%，降低至60.1%，是2020年4月以來，逾兩年新低，顯示投資人對當前股市投資環境有相當大的疑慮，預料5月份的股市表現，將比4月挑戰更大。

國內當前經濟情勢相當嚴峻，首要面對的是新冠肺炎疫情挑戰，本土確診案例連續維持在8萬例上下，5月26日重症案例增至333例，死亡達104例，雙創新高，單日致死率達千分之一點二，惡化趨勢已直接衝擊內需產業。不論餐飲業、觀光旅遊、旅館、各地商圈，皆受影響，商業活動大減，不景氣衝擊，影響範圍快速擴散。

台灣保險業者最近因受防疫險及疫苗險保單影響，財務快速惡化，令人擔心。據估計，如果確診率達20％，防疫險理賠金額可能達到800億至1000億元，確診率達25％，理賠金額可能在1000億至1250億元，保險公司資金缺口將達1173億元，現有產險安定基金只有50多億元，杯水車薪，危機重重。

如何防止金融風暴發生，是金融主管機關及各保險公司當務之急，以現在富邦產險日賠5,000萬元，國泰產險日賠1,100萬元，加上第一季受到債券利率彈升影響，各保險公司未實現金融損失都相當嚴重，以國泰人壽為例，即達747億元，都加重保險公司財務壓力，主管機關及各產壽險公司，必須預先做好財務規劃及準備，確保金融穩定，不致發生危機。

另外在外銷方面，4月份訂單意外翻黑，金額為519億美元，年減5.5%，終止連續25個月正成長，主要是受中國動態清零政策，影響台商生產，不但產能降載、物流人流受阻、原料供應短缺，還衝擊消費市場，影響程度遠超過預期。

台灣受影響產業以電子產品為例，接單從年增率雙位數成長，降低到僅剩4.3%，資通訊產品結束18個月正成長，年減21.5%，基本金屬終止19個月正成長，年減8.8%，顯示外銷產業受中國防疫封城影響，不可小覷。未來如何協助高科技產業，分散生產基地，應為重要考慮。

全球經濟不景氣衝擊半導體產業，全球第二大IC設計廠輝達（Nvidia）最近釋出營運展望不如市場預期，執行長黃仁勳坦言，公司正面臨具挑戰性的總體環境，而且供應鏈一直出問題，中國封控及俄烏戰爭衝擊，無法預測及掌握，影響市場很大。

由於輝達是台積電重要客戶，其展望不佳，市場擔心牽動台積電、聯電等半導體產業。數據機搆Statista分析，輝達去年貢獻台積電5.8%的營收，是第七大客戶，輝達營運如果發生變化，勢必影響台積電，而且不止輝達，其他如思科、應材也因為中國封控，下修財測。

彭博策略師認為，科技業的業績與財測，已顯示經濟正在趨緩，甚至可能出現停滯性通膨。直接將影響台灣上市櫃科技產業的業績，以及經濟發展。

台泥董事長張安平最近在股東會表示，現在是近十年來營運最艱困的時刻，通貨膨脹連煤炭都飆升195%，嚴重影響生產成本，俄烏戰爭、國際通膨、新冠疫情一起聚集，企業經營環境相當辛苦。

國際政經環境惡劣至此，貿易依存度高的台灣自然無法倖免於難，政府已積極針對內需產業，分別推出紓困計劃，相信應可穩定內需經濟。在產壽險公司防疫險方面，金管會宜加強金融監理，掌握狀況，協助業者在適當時機辦理現金增資，渡過財務難關，防止金融風暴發生。至於高科技外銷產業，恐需俟國際疫情及經濟環境穩定，消費能力增強，供應鏈恢復正常生產，才能逐漸復甦，回復成長力道。在此同時，如何穩定股市，促進人民對經濟櫥窗信心，同時讓企業能夠在市場集資，恢復經濟動能，政府應考慮適時護盤，防止非理性崩跌。

今年全球政經情勢紊亂，40年來罕見，灰犀牛、黑烏鴉盡出，唯賴政府與人民攜手合作，才能渡過難關。
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