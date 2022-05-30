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蘇貞昌：同意適度放寬入境限制

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2022/05/30 16:23
行政院長蘇貞昌今（30）日宣布，台灣將適度鬆綁入境管制以扁與國際早日接軌，回歸正常生活。（圖／中央社）

行政院長蘇貞昌今（30）日宣布，台灣將適度鬆綁入境管制以扁與國際早日接軌，回歸正常生活。（圖／中央社）

(台灣英文新聞／政治組 綜合報導）為早日邁向正常生活，與國際接軌，行政院長蘇貞昌今（30）日表示，同意視情況放寬邊境管制，並宣布數位健康證明系統新增「確診者指定處所隔離通知書補發」功能，以利民眾使用。

行政院發言人羅秉成向媒體表示，蘇揆上午8時召開擴大防疫會議，就國內外疫情、疫苗施打現況、近日新措施實行成效，以及調整邊境防疫管制等議題進行意見交換。

指揮中心於會議中指出，自26日起實施「快篩陽經醫師診斷後視同確診」政策，目前有高達6成確診病例是來自基層診所通報；數位健康證明系統新增「確診者指定處所隔離通知書補發」功能已上線，截至上午8時已有逾2千位民眾下載。

關於我國邊境管制，指揮中心說明，因國際疫情趨緩，多國防疫政策也愈趨鬆綁，在考量國內醫療量能後，將以總量管制方式，逐步鬆綁邊境管制措施。

蘇貞昌表示，為早日與國際接軌、邁向正常生活，同意指揮中心視醫療量能，適度放寬入境總量管制上限，並調整入境後檢疫天數，相關措施及細節由指揮中心和內政部、交通部、外交部妥為規劃後，向外界宣布。

蘇貞昌進一步提及，指揮中心實施「快篩陽經醫師診斷後視同確診」政策，門診急診分流相當程度減緩人流，各三合一大型診療站的人流也很順暢，希望指揮中心多注意各地方診所的人流秩序，兼顧方便性及防疫。

蘇貞昌還指出，許多確診民眾因為資料不全等原因，無法順利在確診後3日內獲得隔離通知書，因此今天系統新增「確診者指定處所隔離通知書補發」功能，可協助地方政府減低負擔，請指揮中心多說明相關新措施，讓民眾多加利用，才能使政策有效達到效果。
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蘇貞昌

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