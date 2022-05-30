Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 食安健康

【口罩等措施維持至6月底】唱歌須戴、運動可免戴口罩、宴席不可敬酒

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/05/30 15:50
中央流行疫情指揮中心今(30)日宣布，鑒於COVID-19本土疫情持續升溫，現行戴口罩等防疫措施維持至6月30日。

中央流行疫情指揮中心今(30)日宣布，鑒於COVID-19本土疫情持續升溫，現行戴口罩等防疫措施維持至6月30日。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(30)日宣布，鑒於COVID-19本土疫情持續升溫，且考量全台已進入大規模流行階段，現行戴口罩等防疫措施維持至6月30日，除例外情形得免戴口罩，外出仍應全程佩戴，包含唱歌時也仍須戴口罩。

指揮中心指揮官陳時中說明，現行戴口罩規定維持不變，除例外情形時得免戴口罩，外出時仍應全程佩戴口罩，包含唱歌也應維持須戴口罩。

至於下列場合得免戴口罩，但應隨身攜帶或準備口罩，如本身有相關症狀或與不特定對象無法保持社交距離時，仍應戴口罩，包含外出時有飲食需求，室內外從事運動、拍攝個人/團體照；自行開車，車內均為同住家人，或無同車者；直播、錄影、主持、報導、致詞、演講、講課等談話性質工作或活動正式拍攝或進行時。

農林漁牧工作者於空曠處（如：田間、魚塭、山林）工作；於山林（含森林遊樂區）、海濱活動；於溫/冷泉、烤箱、水療設施、三溫暖、蒸氣室、水域活動等易使口罩潮濕的場合，也都免戴口罩。

另在指揮中心或主管機關指定場所或活動，例如：藝文表演/劇組/電視主播等演出人員正式拍攝演出時、運動競賽的參賽選手及裁判於比賽期間等），在符合指揮中心或主管機關相關防疫措施下，得暫時脫下口罩。

針對餐飲場所防疫規範，應嚴格落實量體溫、提供洗手設備及消毒用品，宴席仍然不得逐桌敬酒敬茶。賣場、超市、市場，依營業場所/公共場域防疫措施，不另要求人流管制；開放試吃。

高鐵、台鐵、公路客運、船舶（固定餐飲區除外）、國內航班等交通運輸：於運具內（車廂、船舶、航空器）開放飲食。
口罩措施
防疫措施

相關新聞

【懶人包】台灣3月微解封！運動、拍照免戴口罩　雙鐵開放飲食6大措施搶先看
【懶人包】台灣3月微解封！運動、拍照免戴口罩　雙鐵開放飲食6大措施搶先看
2022/02/28 20:57
台北市祭「2.5級高風險警戒」勸導民眾打2劑疫苗才內用
台北市祭「2.5級高風險警戒」勸導民眾打2劑疫苗才內用
2022/01/28 19:29
23日起站內車廂禁止飲食 違者最高罰1萬5000元
23日起站內車廂禁止飲食 違者最高罰1萬5000元
2022/01/22 16:13
日本放寬邊境防疫措施　10/1起打這三種疫苗者　隔離期僅須10天
日本放寬邊境防疫措施　10/1起打這三種疫苗者　隔離期僅須10天
2021/09/28 09:41
防Delta入侵！台灣機組員防疫新制即起上路　入境皆須5至7天隔離檢疫
防Delta入侵！台灣機組員防疫新制即起上路　入境皆須5至7天隔離檢疫
2021/09/03 14:54

更新時間 : 2022-05-30 16:12 GMT+08:00

最受歡迎

超帥！阿湯哥《捍衛戰士》台灣國旗被消失惹議　飛行夾克重返大螢幕台灣獨家開賣
超帥！阿湯哥《捍衛戰士》台灣國旗被消失惹議　飛行夾克重返大螢幕台灣獨家開賣
5/26起「快篩陽＝確診」全民適用！陳時中：仍須經醫師診療確認　6種情況可PCR採檢
5/26起「快篩陽＝確診」全民適用！陳時中：仍須經醫師診療確認　6種情況可PCR採檢
台灣男星郭彥均發文「很多孩子走了」惹議　刑事局找幕後內容農場
台灣男星郭彥均發文「很多孩子走了」惹議　刑事局找幕後內容農場
【手把手教你填】確診者自主回報疫調系統5/1上線 填報流程詳細圖解
【手把手教你填】確診者自主回報疫調系統5/1上線 填報流程詳細圖解
確診不回報當心被罰30萬！即起沒收到簡訊可自行登入健保APP來填寫資料
確診不回報當心被罰30萬！即起沒收到簡訊可自行登入健保APP來填寫資料
《捍衛戰士：獨行俠》不只台灣國旗夾克感人　阿湯哥讚主題曲「電影的心跳」
《捍衛戰士：獨行俠》不只台灣國旗夾克感人　阿湯哥讚主題曲「電影的心跳」
「全民快篩陽性＝確診」金管會：數位證明可申請理賠　申請4步驟一次看
「全民快篩陽性＝確診」金管會：數位證明可申請理賠　申請4步驟一次看
兒童確診該如何居家照護？台灣醫：每天3次定時紀錄4重點
兒童確診該如何居家照護？台灣醫：每天3次定時紀錄4重點
台北市第13期疫苗預約平台5/24起預約　新增5至11歲的兒童BNT共7232名額
台北市第13期疫苗預約平台5/24起預約　新增5至11歲的兒童BNT共7232名額
台灣5/29新增145例死亡創新高、76,605例本土確診　可能先開放商務人士入境
台灣5/29新增145例死亡創新高、76,605例本土確診　可能先開放商務人士入境