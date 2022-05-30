【口罩等措施維持至6月底】唱歌須戴、運動可免戴口罩、宴席不可敬酒

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(30)日宣布，鑒於COVID-19本土疫情持續升溫，且考量全台已進入大規模流行階段，現行戴口罩等防疫措施維持至6月30日，除例外情形得免戴口罩，外出仍應全程佩戴，包含唱歌時也仍須戴口罩。

指揮中心指揮官陳時中說明，現行戴口罩規定維持不變，除例外情形時得免戴口罩，外出時仍應全程佩戴口罩，包含唱歌也應維持須戴口罩。

至於下列場合得免戴口罩，但應隨身攜帶或準備口罩，如本身有相關症狀或與不特定對象無法保持社交距離時，仍應戴口罩，包含外出時有飲食需求，室內外從事運動、拍攝個人/團體照；自行開車，車內均為同住家人，或無同車者；直播、錄影、主持、報導、致詞、演講、講課等談話性質工作或活動正式拍攝或進行時。

農林漁牧工作者於空曠處（如：田間、魚塭、山林）工作；於山林（含森林遊樂區）、海濱活動；於溫/冷泉、烤箱、水療設施、三溫暖、蒸氣室、水域活動等易使口罩潮濕的場合，也都免戴口罩。

另在指揮中心或主管機關指定場所或活動，例如：藝文表演/劇組/電視主播等演出人員正式拍攝演出時、運動競賽的參賽選手及裁判於比賽期間等），在符合指揮中心或主管機關相關防疫措施下，得暫時脫下口罩。

針對餐飲場所防疫規範，應嚴格落實量體溫、提供洗手設備及消毒用品，宴席仍然不得逐桌敬酒敬茶。賣場、超市、市場，依營業場所/公共場域防疫措施，不另要求人流管制；開放試吃。

高鐵、台鐵、公路客運、船舶（固定餐飲區除外）、國內航班等交通運輸：於運具內（車廂、船舶、航空器）開放飲食。