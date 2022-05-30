【5/30台灣本土+60042　死亡+109】兒童增3例重症　經治療已好轉出院　

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（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(30)日公布國內新增60,103例COVID-19確定病例，分別為60,042例本土個案及61例境外移入(34例為航班落地採檢陽性) ；另確診個案中增死亡病例109人，另增468例中重症。



指揮中心表示，今日新增之60,042例本土病例，為28,755例男性，31,273例女性，14例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上。

個案分布為新北市(10,668例)，高雄市(8,333例)，臺中市(7,540例)，桃園市(6,493例)，臺北市(5,565例)，臺南市(4,278例)，彰化縣(3,159例)，屏東縣(2,127例)，新竹縣(1,894例)，苗栗縣(1,664例)，雲林縣(1,246例)，新竹市(1,126例)，基隆市(1,026例)，宜蘭縣(1,003例)，花蓮縣(938例)，南投縣(901例)，嘉義縣(779例)，臺東縣(600例)，嘉義市(432例)，金門縣(132例)，澎湖縣(120例)，連江縣(18例)。



指揮中心指出，今日新增109例本土病例死亡個案，為70例男性、39例女性，年齡介於40多歲至90歲以上，有65人年齡超過80歲以上，皆屬重度感染個案、106例具慢性病史，有71例未打滿3劑新冠疫苗，含43例無疫苗接種。確診日介於今(2022)年5月5日至5月27日，死亡日期介於5月10日至5月27日。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，另增有3位兒童重症個案，皆是併發腦炎或有疑似腦炎的情形，所幸住院治療3-10天後，病況恢復良好，皆已出院。

第一位是1歲女童，5月6日開始咳嗽，7日發燒到38.6度，並有短暫抽搐1分的情形，緊急送往急診救治後發現活動力、食欲降低，且篩檢結果陽性，但腦脊椎液檢查正常，沒有腦膜炎的情形，轉一般病房照顧，另又檢查出泌尿系統感染，使用抗痙攣的藥物、瑞德西韋和抗生素治療後，雖然院方曾懷疑該女童有腦炎情形，所幸病情恢復快速，於14日順利出院。

第二位是4歲男童，沒慢性疾病，5月14日開始發燒、咳嗽、流鼻水、嘔吐、腹痛等症狀，1日抽搐4-5分鐘後緊急送到急診救治，經篩檢後確診，透過電腦斷層、核磁共振檢查後，發現腦室周圍有發炎跡象，診斷是併發腦炎，住院後在使用類固醇、免疫球蛋白、瑞德西韋治療後，症況快速好轉，並於25日出院改居家照護。

第三位為5歲男童，沒有慢性疾病，5月16日出現頭痛、頭暈、食慾降低、抽搐和意識短暫喪失的情形，送往急診救治後，體溫40度，經腦部電腦斷層檢查後有輕微腦水腫、疑似腦炎跡象，在醫院治療後於19日出院。

羅一鈞說，截至今共25例兒童重症個案，其中有14例腦炎，含5例過世個案，其餘9位中，有8位病況改善，包含拔管移除呼吸器或出院，目前僅剩1位還在加護病房治療中，但該案例肝、腎指數皆有有轉好跡象。

指揮中心說明，今日新增61例境外移入個案中，為28例男性，33例女性；年齡介於未滿5歲至90歲以上，感染國家為美國6例、德國1例、調查中54例。入境日介於今年5月28日至5月29日。



指揮中心統計，截至目前國內累計1,952,355例確診，分別為12,942例境外移入、1,939,359例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計2,165例COVID-19死亡病例，其中2,150例本土，個案居住縣市分布為新北市905例、臺北市550例、基隆市102例、臺中市96例、高雄市76例、桃園市71例、彰化縣53例、臺南市50例、宜蘭縣46例、花蓮縣41例、屏東縣36例、雲林縣28例、臺東縣25例、新竹縣20例、嘉義市、南投縣及嘉義縣各12例、苗栗縣9例、金門縣及新竹市各3例；另15例為境外移入。



指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。