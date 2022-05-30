〈財經主筆室〉解封商機蠢蠢欲動 台灣航空業摩拳擦掌

衛福部長陳時中表示，預計6月起會陸續公布邊境鬆綁政策。 雖然專家學者們對何時解封仍有諸多不同意見，但隨著日、 韓等國家陸續宣布開放邊境後，台灣提早解封壓力的確不小？ 陳時中研議解封消息釋出後， 讓航空及旅遊業者個個對解封商機是蠢蠢欲動。

台灣虎航上周率先開賣冬季機票，打出全航線單程只要798元， 以及日韓不限航點套票，引發民眾瘋搶，上周三開賣首日上午10點 還沒到，官網就出現大當機，台灣虎航還透過臉書，發文致歉。 結果，包括日本不限航點、日韓不限航點，以及日本不限次數來回， 開賣僅20分鐘，三款套票就搶光！

不僅虎航已經在為邊境解封後商機預做準備，其實， 各家航空公司都已邁入備戰狀態。很多民眾都感受到， 疫情期間幾乎銷聲匿跡的航空公司及旅遊相關業者， 最近媒體曝光度都大為增加， 且都頻頻發出各種與客戶間的連繫郵件，而星宇航空更在4月底宣布 展開客艙組員的招募工作，顯見各家航空公司都在摩拳擦掌， 都想賺這波解封後商機。

日本首相岸田文雄上周宣布，6月10日起開放外國旅客觀光， 限定團體旅客入境，依照陽性率風險高低將全球國家地區分為「藍」 、「黃」、「紅」三種，台灣屬於藍色低風險國家地區， 不論有無施打疫苗，入境都不用做PCR且不須隔離。

韓國法務部日前也宣布，6月1日起將恢復對一般國家(Level 1)公民發放限期90日的短期逗留簽證(C-3)以及電子簽證， 他們可以商務活動、旅遊、療養、探親、會議等目的申請簽證， 希望可以吸引觀光客，刺激韓國國內經濟。

韓國觀光公社的統計數據，2021年韓國接待外籍旅客共計96. 7萬人次，其中出於旅行目的訪韓的旅客為21.2萬人次， 僅相當於疫情爆發前水平的1.5%， 這也是韓國急於解封開放邊境來刺激經濟的主因。

根據萬事達經濟研究所日前的一份報告， 如今全球休閒旅行首次恢復到 2019年的水平， 如果以目前航班預訂的增長速度，預計2022年全球旅客數量將比 去年增加15億人次，其中歐洲增幅最大，約為5.5億人次。

報告中指出，3月份從北美出發的遊客最受歡迎的國際目的地是墨西 哥，從歐洲、中東和非洲出發的遊客最受歡迎的目的地是英國； 美國則是拉丁美洲、加勒比海和亞太地區遊客的首選目的地。 由這份報告來看，亞洲地區對疫情的管制較為嚴格， 目前旅遊休閒市場還待逐步恢復中。

根據截至上周末最新資料，隨著疫情逐漸趨緩，目前至少已經有57 個國家開始取消入境限制，其中是否有接種疫苗已不再是必要入境條件， 因此也無須檢測或隔離，尤其，在過去的4周裡就有19個國家和兩 個地區加入這個「解封」行列。已經有國際性的旅行業者預估，20 22年夏季將成為史上最繁忙的季節。

但是，目前亞洲航線載客市場仍最疲弱不振， 國際載客率只有疫情前的5％，亞洲在地航空公司個個苦不堪言， 最主要就是亞洲地區國家對解封較為保守。 但亞太地區防疫政策鬆綁後，飛航需求必將成長最快。畢竟， 此區居民佔全球人口的55%，至2040年前的GDP年成率預估 可達3.6%，高於全球平均的2.5%， 快速成長中產階級人口也將從11億增加到32億人之多。

全球COVID-19疫情降溫，各國紛紛鬆綁邊境， 陳時中日前表示，因應世界各國陸續開放邊境， 台灣開放邊境是遲早的事，未來必然要做，目前國內染疫率約6%， 已和境外移入染疫率相當，預計6月起陸續公布邊境鬆綁政策。

日、韓陸續宣布解封後，對台灣何時宣布邊境鬆綁造成的壓力不小， 最主要就是日、韓是名列台灣民眾最愛旅遊的國家之一，況且日、 韓兩國來台旅遊人數也不少，在國與國之間互惠原則下， 台灣若不適時及早解封，台灣很難賺到這波的解封商機， 且台灣的經濟活動也將會被他國摒除在外。