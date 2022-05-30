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是茶不是酒！融合高梁酒與威士忌風味　台灣酒茶誕生　

茶改場：酒類中酒精可作為香氣物質的萃取溶劑，因此酒類香氣揮發性物質可用於窨製薰香茶材料，提升茶葉附加價值，促進茶產業的永續發展。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2022/05/30 14:16
照片由行政院農業委員會茶業改良場提供

照片由行政院農業委員會茶業改良場提供

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）為迎合茶消費市場年輕化及多元化，行政院農業委員會茶業改良場今（30）日表示，利用國產酒類作為窨製薰香茶材料，開發新茶飲配方與品項，讓酒的香氣被茶葉吸附，不僅可做為原片茶乾、茶包等等單獨茶飲，亦可作為冷熱調飲原料，提升茶葉附加價值，盼促進茶產業的永續發展。

茶改場表示，研發的「臺灣酒茶」是利用特殊吸附載體，提取酒類香氣物質，並與茶葉混和靜置，使茶葉緩慢吸收酒香，接著除去載體，搭配乾燥技術而成為讓人耳目一新的「臺灣酒茶」，只收香且香氣濃郁持久，不沁酒，無酒精殘留。

例如高粱酒包種茶，除保留包種茶花香外，還帶有高粱酒花果甜香、釋迦、波蘿蜜熟果香；威士忌紅茶帶有威士忌中葡萄乾、蜂蜜甜香、熟果香及木質香，酒香與茶香協調平衡且不含酒精的飲品，極具市場潛力；茶改場歡迎廠商洽詢及技術授權。

茶改場場長蘇宗振表示，酒除植物原料中原始香氣物質外，也因為發酵釀製蒸餾等產生許多酯、有機酸、多元酚、醣等香氣物質，例如葡萄酒目前鑑定出的香氣物質多達300多種，而酒類中酒精可作為香氣物質的萃取溶劑，因此酒類香氣揮發性物質可用於窨製薰香茶材料，提升茶葉附加價值，期能建構台茶新風貌，促進茶產業的永續發展。

是茶不是酒！融合高梁酒與威士忌風味　台灣酒茶誕生　

照片由行政院農業委員會茶業改良場提供
茶酒
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