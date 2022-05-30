常備藥防疫包準備沒？食藥署：解熱止痛藥百百款　兩大類適用不同族群

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）大疫情時代，我國輕症、無症狀確診者採取居家照護政策，許多民眾會自備常備藥防疫包，以備不時之需，其中又以解熱止痛藥最為常見。食藥署提醒，藥物種類多，針對不同病症和個別身體狀況的差異，都有不同選擇，也要特別當心併用藥品可能會造成嚴重藥物交互作用，輕則影響藥效，嚴重恐傷身。

食藥署表示，許多民眾都會到藥局購買備用藥品，以緩解輕微不適的症狀，而藥品在分級上可分為處方藥與不需要醫師處方的指示藥品和成藥，因此，學會正確選擇藥品可說是一個重要課題。

以民眾最常購買的解熱止痛藥為例，主要分為兩類：乙醯胺酚 (acetaminophen)及非類固醇消炎止痛藥 (NSAIDs)。兩類止痛藥都有指示藥品的選項，皆可在藥局諮詢後購買作為居家常備藥。

服用乙醯胺酚，小心合併用藥問題

乙醯胺酚（acetaminophen）是最常使用的解熱止痛藥，直接作用在腦部阻斷疼痛傳導，具有退燒、止痛作用，副作用不多、較不傷腸胃、可空腹吃，大約半天就可以排出體外。主要經由肝臟代謝，因此喝酒時不能併服，以免對肝臟造成損害。

大部分的綜合感冒藥、感冒藥水或退燒藥中，常含有乙醯胺酚，單次用藥含量大約介於250-500 mg之間，若同時與其他綜合感冒藥併服，可能會有過量問題。

以一顆500 mg的乙醯胺酚止痛藥來說，健康成人一天最多不超過8顆，單次使用不超過2顆，若同時使用感冒藥水或其他退燒藥就可能過量，因此不宜併用此類藥物。

非類固醇消炎止痛藥，可能對腸胃道造成影響

非類固醇消炎止痛藥(NSAIDs)是藥物類別的總稱，可透過抑制體內的環氧化酶 (cyclooxygenase)達到消炎止痛的作用，大部份為醫師處方用藥，但有少數藥品是經過醫師、藥師諮詢後可以自行購買，其中又以伊普芬（ibuprofen）成分最常見。

這類藥品雖然較乙醯胺酚類止痛藥多了抗發炎的作用，相對也會增加腸胃道的副作用，若有長期使用需求或是腸胃道疾病者（例如：胃、十二指腸潰瘍），應先請醫師診治，並建議於飯後使用，以減少對胃腸道的刺激性，若有不適症狀應立即停藥並回診就醫。除了對腸胃道的影響，腎功能不佳者也要謹慎使用。

食藥署也提醒，有研究指出非類固醇消炎止痛藥可能會增加心血管疾病的發生率，建議使用前先請醫師或藥師進行風險評估。此外，伊普芬成分的藥品說明書也註記「在冠狀動脈繞道手術後14天內禁止使用」，請民眾在用藥前多留意。

此外，若對非類固醇消炎止痛藥有疑似過敏症狀時，應立即停藥洽醫師診治，並請醫師或藥師協助記錄，也可以在健保卡上貼標籤註記成分。日後就醫時也應主動告知過敏史，以避免再次發生。

食藥署也提醒，服用解熱止痛藥的時機要趁早，在疼痛發生初期使用，例如有人頭痛發生前會有預兆，在症狀一發生就使用可達到最佳止痛效果，但劑量切記依照說明書從最低劑量開始，不要過量，也不要長期使用，一旦症狀緩解就停藥。

吃完解熱止痛藥後，為什麼我會心跳加速而且睡不著覺？

食藥署解釋，有些複方解熱止痛藥會加入咖啡因(caffeine)成分來輔助止痛，因為咖啡因會增加胃黏膜的血流量、加速藥物吸收，還可稍微抑制肝臟代謝酶的活性，藉以延長止痛效果。

這類藥物通常會標示為「加強錠」，使用時如果同時攝取含咖啡因的飲食如茶、咖啡、巧克力或可樂等而導致體內咖啡因含量升高（成人每日咖啡因攝取量建議在300毫克以下），就有可能造成心悸、焦慮或是失眠問題。孕婦、哺乳婦及對咖啡因敏感者，都應該避免此類藥品。

食藥署提醒，發燒或疼痛發生時若原因不明，應該先看醫生確認病因，如果是輕微且短暫的疼痛，可到藥局諮詢後購買解熱止痛藥以緩解不適，但使用前應該主動告知疾病史與用藥史，並詳閱說明書。服藥後，若症狀無緩解或是變得更嚴重，應儘速就醫找到病因才是治本之道。