台灣2021年網路犯罪超過1.2萬件　內政部統計：詐欺案占近3成

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）科技的普及與快速發展，已成為生活不可或缺的一環，亦被不法分子利用的犯罪工具，內政部最新統計顯示，2021年網路犯罪概況較2020年減少7.24%，案類以「詐欺」占29.88%最多。

內政部表示，為因應網路犯罪模式所衍生的新興犯罪行為，警政署成立「科技犯罪防制中心」，提升科技偵查及數位鑑識效能，近日發布去(2021)年及近5年網路犯罪統計概況。

根據內政部最新統計，2021年網路犯罪發生數1萬2195件，以「詐欺」3644件、占29.88%最多，「妨害名譽（信用）」2696件、占22.11%次之，「妨害電腦使用」1405件、占11.52%居第3，三者合占63.51%；與2020年比較，減少952件。

內政部提到，2021年破獲數（含破積案）1萬1493件，較2020年減少74件，以「詐欺」破獲3597件最多，「妨害名譽（信用）」2582件次之；2021年破獲率94.24%，較2020年上升6.26個百分點，其中破獲當年發生數的破獲率為86.78%，較2020年上升8.33個百分點。

對於近5年網路犯罪的統計，內政部表示，從2017年到2021年網路犯罪發生數呈減少趨勢，以2017年1萬4997件最多，各年介於1萬2000到1萬5000件間。破獲率在7成9以上且逐年上升，由2017年79.04%，遞增到2021年94.24%，5年間增加15.2個百分點；破獲當年發生數的破獲率則在6成7以上，5年間增加18.77個百分點。

內政部說明，依案類發生數觀察，近5年主要以「詐欺」、「妨害名譽（信用）」、「妨害電腦使用」、「侵害智慧財產權」及「賭博」等5案類最多，合計介於7成6到8成6之間。其中除「妨害名譽（信用）」外，其餘4案類發生數都逐年減少，「妨害名譽（信用）」占比5年間增加6.63個百分點。

內政部說，警政署持續與國內網路平台業者聯合防制網路犯罪，透過跨境合作共同打擊犯罪，及辦理科技偵查教育訓練提升偵查能量，強化各項防制作為，以有效解決新興科技所帶來的犯罪問題。

圖由內政部警政署提供

內政部統計近5年網路犯罪發生數。(表由內政部警政署提供)