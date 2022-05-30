綠委強推國務機要費除罪 藍營杯葛砸破國父遺像

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）藍營為阻止今（30）日立法院院會三讀通過攸關國務機要費除罪的《會計法第99條之一條文修正草案》，與綠委上演全武行，失手砸破國父遺像，卻仍無力阻止修正案通過。時代力量譴責民進黨代按表決器的爭議舉動，要求出面道歉。

立法院會今日準備三讀《會計法第99條之一條文修正草案》 ，參照「特別費」，對辦理國務機要費業務人員，給予信賴保護，解除財務責任，不追究行政及民事責任；如涉刑事責任者不罰。藍營不滿綠營企圖為前總統陳水扁貪污除罪化，場面一度火爆，藍綠相互口角、近而產生肢體衝突。

洪申翰在與藍委洪孟楷的推擠中，手指見血、被架離現場，洪孟楷則扭傷脖子、坐地冰敷。國民黨舉牌抗議民進黨「力挺阿扁除罪，不顧孩子死活」，並丟杯水意圖中斷議事，不料混亂中失手將該黨創黨人孫中山的遺像砸出一個洞。

洪申翰於臉書分享遺照毀損慘況，嘲諷「國民黨前總理遺像，被國民黨子孫丟杯水丟破一個洞。哭哭。」此外，更附上用以作為武器的數箱杯水。

被藍委當武器使的杯水。（圖／洪申翰 提供）

本波衝突最終由民進黨強行通過「會計法第99之1條」修法宣告終結，藍委無力回天，賠了夫人又折兵。時代力量黨團就也本次會計法修法通過再次表達抗議與遺憾。

時代力量新聞稿指出，這是繼2013年立法院通過俗稱「顏清標條款」的「會計法第99之1條」修惡之後，立法院再度上演荒謬的修法。此次執政黨蔡易餘委員提案修正之內容，先前於委員會審查或黨團協商時，時力黨團多次表達反對立場。

時力黨團支持涉及國務機要費的案件當事人，在司法程序上爭取自己清白的權利，但時力黨團反對為個案提出普遍適用的修法提案，而過去特別費的修法業已立下修惡法令之前例。此次修法無疑是再次犯下相同的錯誤。

時力表示，今日黨團也提出修正動議，提案維持原條文，但遺憾的是在執政黨委員強力護航及代按表決器的偽造文書行徑下，遭到否決，而執政黨團版的「會計法第99之1條」修正動議，順利通過。

時力黨團認為，此提案修法除已再度創下惡例之外，代按表決器的強勢護航動作更是讓法案通過的過程充滿爭議。

時力黨團主張，執政黨應懸崖勒馬、公開道歉，並由行政院蘇貞昌院長應依憲法規定，對立法院通過「會計法第99之1條」之決議，提請立法院覆議。莫讓如此爭議的法案及審議的過程，大開民主倒車。