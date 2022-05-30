台灣大雪山國家森林遊樂區觀星活動　即日起開放報名至7/4

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）星體的運行與人類的生活密切，且影響著氣候、農業、航海、通訊及科技，八仙山自然教育中心將在7月底，一連二天舉辦「森森夏日浪漫星空」天文研習，活動限額30人，對象為18歲以上民眾，報名時間即日起至7月4日。

林務局東勢林區管理處表示，這次天文研習地點位於大雪山國家森林遊樂區，其位處於暖、溫、寒三種森林帶，具有獨特林相且為許多野生動物的棲息環境。

東勢林管處還說，由於2,500公尺以上的夜空光害及雲層較少，在天氣條件許可下，抬頭就可以裸眼觀察到滿天星空，使得大雪山的夜晚除了可近距離觀察野生動物的樣貌與行為，也能欣賞浪漫的星空景緻。

此外，兩天一夜觀星研習，台灣第一家天文主題書店的店長施逸昕，將帶領民眾認識星體的運轉規則、聆聽古代東西方詮釋天象的有趣故事，於戶外親手操作天文望遠鏡及雙筒望遠鏡觀星，拉近與自然的距離，培養民眾觀星技能。

最後，東勢林管處說，這次活動限額30人，對象為18歲以上民眾，報名時間為即日起至7月4日，報名費用每人5,900元，兩人報名7,800元，三人報名10,500元，民眾可至「台灣山林悠遊網」，於「自然教育」分頁點選「八仙山」專業研習，或於Facebook搜尋「八仙山國家森林遊樂區暨自然教育中心」瞭解詳情。

夏季星空最著名的獵戶座。(照片由東勢林管處提供)