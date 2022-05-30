人權至上 德國首度拒為企業投資中國擔保

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）德媒報導，基於對新疆人權劣化的顧慮，德國經濟部拒絕福斯汽車投資中國的擔保申請，這也是柏林首度因人權議題而不為本國企業的海外投資做保。

28日發行的最新一期《明鏡周刊》（Der Spiegel）指出，福斯汽車（Volkswagen，中國稱大眾汽車）提出的4項延長投資擔保申請，都遭當局駁回。

據《路透社》報導，經濟部證實此事，表示「近年來 新疆的人權狀況每況愈下，包括強迫勞動以及大規模拘留維吾爾人」。因此，當局決定不再為「位於新疆」或「與在新疆營運的實體有業務聯繫」的項目提供擔保。

經濟部當時拒絕透露該公司的名稱，而《明鏡周刊》則引述匿名消息指出是福斯汽車。該德國企業與中國的上海汽車集團的合資企業上汽大眾有限公司，在中國擁有40個生產據點與9萬名員工，且在新疆烏魯木齊設有一間工廠。

儘管中國一再堅決否認對維吾爾族人施以虐行，並將拘留營稱美化為「職業教育培訓中心」，宣稱人們可以「自願」登記學習法律、中文以及職業技能，然而先前由新疆內部透露的文件，無疑狠狠打臉北京當局。

福斯汽車發言人表示，所提出的申請並非為了對該集團位於新疆的工廠或附近區域進行直接投資，但不能排除在中國其他地區的工廠所生產的產品，最終會出現在新疆地區。

德國經濟部長哈貝克（Robert Habeck）上週稍早就曾表示，因俄國入侵烏克蘭，該國正致力於擺脫對俄國天然氣的依賴，同時也正重新評估與中國的關係，並將更加重視人權。

29日出刊的「週日世界報」（Welt am Sonntag）中，哈貝克受訪表示，中國為德國重要貿易夥伴，然而中國為專制政權，體制之爭之下德國正致力於減少對該國的依賴，確保國家安全利益不被中國拿捏。

報導中也以柏林當局拒為某本地企業投資中國擔保為例，強調首次以人權為由拒保的事實。