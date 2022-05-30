俄烏戰爭影響全球食品供應鏈　20多國祭糧食出口禁令

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）俄羅斯和烏克蘭是世界三大輸出國中的兩個，自2月底開戰以來，已造成全球糧食陷入危機，國際食物政策研究所（IFPRI）於5月底公布的最新數據指出，全球有20多個國家實施糧食的出口限制令，推升了糧食價格。

綜合媒體報導，國際食物政策研究所（IFPRI）截至5月28日的最新數據，全球有超過20個國家實施糧食的出口限制令，當中包括中國、埃及、阿根廷、印度、伊朗和土耳其等國家，品項涵蓋小麥、玉米、番茄、植物油、豆類、雞肉或是肥料等，以穩定內需。

自COVID-19（2019新冠肺炎病毒）疫情在全球肆虐進而干擾供應鏈，去(2021)年極端氣候又衝擊了糧食的收成，加上今(2022)年爆發俄烏戰爭，使糧食安全問題更加惡化，也使糧食價格更加高昂，加劇了通膨隱憂。

聯合國世界糧食計劃署官員指出，如果不開放烏克蘭敖德薩的港口，問題會惡化。

如今，全球糧食市場供應緊俏之際，傳出中國自去年及今年在世界各地搜刮糧食，總計今年前4月，該國就砸了1642.4億人民幣（約台幣7390億元）買糧食，較去年同期增加21.5%。然而，面對外界的指控，中國外交部發言人汪文斌則表示，身為世界第一大糧食生產國和第三大糧食出口國，且奉行「穀物基本自給」，他們無須到國際市場囤積糧食。