台灣確診未獲隔離通知書　申請補發條件步驟搶先看

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導)中央流行疫情指揮中心今(29)日表示，由於「確診者自主回報疫調系統」自5月1日上線後，仍有民眾超過3天仍未能取得或下載隔離通知書，指揮中心將於明日開放補發申請。

指揮中心將自5月30日上午0時起在「數位新冠病毒健康證明」系統新增「確診者指定處所隔離通知書補發」功能，符合下列2條件民眾可申請：



一、今年5月1日至5月26日確診，但仍未取得電子隔離通知書者。

二、5月27日起確診，未於三日內取得電子隔離通知書者。



數位新冠病毒健康證明申請，請以電腦或手機直接上網執行三個步驟即可取得：



一、確認身分：民眾可透過本系統之多元身分驗證登入，亦可使用健康存摺APP，先點選「申請COVID-19數位證明」功能，再點選「COVID-19數位證明申請系統」。



二、選擇項目：

(1) 疫苗接種數位證明。

(2) 檢驗結果數位證明：可選擇核酸(PCR)數位證明或快篩陽性證明。

(3) 接觸者隔離證明：需填寫居住、隔離地址後，始可送出申請。

(4) 確診者指定處所隔離通知書補發：需填寫手機號碼(聯絡電話)、居住及隔離地址後，始可送出申請。



三、取得證明：於申請成功畫面點選「下載/列印 數位證明」，若需列印者也可使用「取得超商列印碼」。



指揮中心提醒，為配合新增功能進行版本更新，數位證明系統預計於今年5月29日晚上6時至次(30)日上午0時暫時停止服務，有急需使用者，請先提前下載。

詳細操作方式可至衛生福利部官網數位證明專區查詢。