聯合國人權高專訪新疆 中共保證「職業培訓中心」已拆除

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）在新疆文件沸沸揚揚之際，聯合國人權事務高級專員巴舍萊於今（29）日結束為期6日的中國訪問，面對國際批評這趟「封閉」的行程，她表示已敦促北京檢視其反恐政策。

巴舍萊（Michelle Bachelet）23日抵達中國沿海城市廣州，6天行程更包含前往新疆喀什和烏魯木齊參訪， 以及與中國國家主席習近平會面。

然而當局以防疫為由，下令用「閉環」（closed loop）方式進行本次訪問，巴舍萊所見所聞大幅受限，全程也無外媒參與，為這場所謂暌違17年聯合國人權事務高級專員訪中行程籠罩濃厚陰影。

《路透社》報導，巴舍萊的辦公室去年曾表示，聯合國人權事務高級專員公署（OHCHR）認為新疆維吾爾人遭到不法拘留、對待和強迫勞動。然而巴舍萊卻把此行定位成與中國政府接觸的機會，而非為了調查中國的人權政策，僅表示已敦促北京檢討反恐政策，來確保其遵守國際人權標準。

在記者會上巴舍萊指出，「我對反恐和去極端化措施的廣泛應用提出質疑與關切，特別是對維吾爾人與其他主要是穆斯林的少數民族權利的影響。」

於此行參訪喀什監獄和前職業教育培訓中心（VETC）的喀什實驗學校等地，巴舍萊稱，雖然無法評估職業培訓中心的全部規模，但她向中共當局提出對項目運作「缺乏獨立司法監督」、「執法官員依賴15項指標來確定暴力極端主義傾向」、「在機構中使用武力和虐待」，以及「對合法宗教活動的過度嚴格限制」的看法。

同時她也提到，中共政府在訪問期間向其保證，「職業教育培訓中心系統已被拆除」。她也當面向中共官員呼籲採取措施，優先向失聯維吾爾族人的海外家人提供訊息。另外雙方還討論西藏、香港議題。

美國國務卿布林肯28日晚間發布聲明，表示對本次中國對本次訪問施加的限制條件，讓巴舍萊無法對當地的人權環境進行完整與獨立的評估。包括對正在上演種族滅絕與反人類罪的新疆地區。

布林肯也對關於當地居民被施壓不得抱怨當地情況表示「更加不安」，並指出高級專員本該獲准與新疆維吾爾族以及其他少數民族散居社區的成員進行秘密會晤，這些人沒有被關押，但被禁止離開當地。

人權組織和西方國家也擔心巴舍萊此行淪中共宣傳工具，作為對其人權記錄的認可。美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）24日強調，「在此種情形下同意前往中國訪問是個錯誤」。

中國最初否認新疆地區存在任何勞改營，但於2018年時表示，於當地成立必要的職業教育培訓中心以遏阻恐怖主義、分裂主義以及宗教激進主義。2019年，時任中共新疆維吾爾自治區政府主席雪克來提·扎克爾曾表示，所有學員都已「畢業」。