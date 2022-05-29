全國文化會議為期兩日　未來趨勢制定台灣文化政策

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)為期兩日的全國文化會議將優化現有的相關政策，並定期公開處理情形。
「2021-2022全國文化會議」今（29）日續於臺北國際會議中心辦理，就「視覺藝術」、「表演藝術」、「文化數位傳播」、「文化科技應用」等4個專家論壇議題，進行結論發表及討論。會議最後，則由文化部長李永得針對4個分區論壇、6個專家論壇，以及2天大會後的綜整建議，提出文化部具體回應。李永得強調，全國文化會議經歸納122項建議，是全民共同制定的文化政策，文化部將予以參採或持續研議，並據以規劃相應施政重點及策略，落實執行。
文化部長李永得於總結回應時表示，自己完整參與兩天會議收穫非常多，對於此次的全國文化會議最大的總結是「非常成功」。李永得提到，全國文化會議歷時約1年時間，從分區論壇搜集各地方文化工作者、民眾意見，到專家論壇的產官學意見交流，整體由議題論述、問題發掘、而至政策建議，完全展現由下而上、眾多參與、問題清楚扼要、具體結論的特點。感謝總顧問吳靜吉、議題委員、專家學者、全程參與大會的立法委員吳思瑤，以及更重要的是所有參與的民眾。
李永得指出，文化部對於所有建議，如果已有相關對應政策的，將依建議予以調整、優化；對於還未有相應政策的，則將積極研議。所有建議都將持續規劃具體政策落實執行，並定期在全國文化會議網站，公開透明公告處理情形。
對於本次全國文化會議結論，李永得則從「結構性」及「未來趨勢性」兩面向具體回應。針對結構性的部分，李永得認為這是長期性的問題，臺灣雖然經常以文化立國自豪，但實際上文化的產值不足，造成文化在施政上位置模糊的問題依然存在。因此，李永得認為要翻轉結構性的問題，必須從觀念及預算改變做起。
首先，政府公共建設講求的是如何產出更高的經濟價值，所以，未來文化產業應加強對於未來性及產值的論述；再者，若要實踐「部部都是文化部」，政府預算除了各部會的基本需求、公共建設預算、社會發展預算及科技計畫外，是否可能有一筆專屬的「文化預算」，支持各部會文資保存、展演藝術等文化事務，這是文化部下階段應該思考的目標。
結構性的第二個問題則是人才培育，李永得提到，目前文化部已積極在進行現有藝FUN券轉型，從鼓勵學生進行藝文消費，培養藝文人口為基礎。此外，李永得特別以自己到日本參觀「動畫學校」為例，在正規體制之外，文化部將規劃以鼓勵設立非學位制的「專業學校」方式，由業界師資專業教學，讓教學、業界人才留用有相互媒合的可能。
最後，針對未來趨勢性的問題，李永得指出，臺灣面臨最大的問題在於「文化主權流失」，由於數位串流的蓬勃，年輕一代所接收的是來自四面八方的資訊，政府必須盡全力發展文化內容產業，文化部將積極整備政府、民間的資源，提升國內人才產、質量。此外，在面對新興及數位科技的發展，文化部也會持續與各界尋求更多根本的解決方法。
「全國文化會議」官網：https://nccwp.moc.gov.tw/