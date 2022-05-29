全國文化會議為期兩日　未來趨勢制定台灣文化政策

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)為期兩日的全國文化會議將優化現有的相關政策，並定期公開處理情形。

「2021-2022全國文化會議」今（29） 日續於臺北國際會議中心辦理，就「視覺藝術」、「表演藝術」、「 文化數位傳播」、「文化科技應用」等4個專家論壇議題， 進行結論發表及討論。會議最後，則由文化部長李永得針對4個分區 論壇、6個專家論壇，以及2天大會後的綜整建議， 提出文化部具體回應。李永得強調，全國文化會議經歸納122項建 議，是全民共同制定的文化政策，文化部將予以參採或持續研議， 並據以規劃相應施政重點及策略，落實執行。

文化部長李永得於總結回應時表示， 自己完整參與兩天會議收穫非常多， 對於此次的全國文化會議最大的總結是「非常成功」。李永得提到， 全國文化會議歷時約1年時間，從分區論壇搜集各地方文化工作者、 民眾意見，到專家論壇的產官學意見交流，整體由議題論述、 問題發掘、而至政策建議，完全展現由下而上、眾多參與、 問題清楚扼要、具體結論的特點。感謝總顧問吳靜吉、議題委員、 專家學者、全程參與大會的立法委員吳思瑤， 以及更重要的是所有參與的民眾。

李永得指出，文化部對於所有建議，如果已有相關對應政策的， 將依建議予以調整、優化；對於還未有相應政策的，則將積極研議。 所有建議都將持續規劃具體政策落實執行， 並定期在全國文化會議網站，公開透明公告處理情形。

對於本次全國文化會議結論，李永得則從「結構性」及「 未來趨勢性」兩面向具體回應。針對結構性的部分， 李永得認為這是長期性的問題，臺灣雖然經常以文化立國自豪， 但實際上文化的產值不足， 造成文化在施政上位置模糊的問題依然存在。因此， 李永得認為要翻轉結構性的問題，必須從觀念及預算改變做起。

首先，政府公共建設講求的是如何產出更高的經濟價值，所以， 未來文化產業應加強對於未來性及產值的論述；再者，若要實踐「 部部都是文化部」，政府預算除了各部會的基本需求、 公共建設預算、社會發展預算及科技計畫外， 是否可能有一筆專屬的「文化預算」，支持各部會文資保存、 展演藝術等文化事務，這是文化部下階段應該思考的目標。

結構性的第二個問題則是人才培育，李永得提到， 目前文化部已積極在進行現有藝FUN券轉型， 從鼓勵學生進行藝文消費，培養藝文人口為基礎。此外， 李永得特別以自己到日本參觀「動畫學校」為例，在正規體制之外， 文化部將規劃以鼓勵設立非學位制的「專業學校」方式， 由業界師資專業教學，讓教學、業界人才留用有相互媒合的可能。

最後，針對未來趨勢性的問題，李永得指出， 臺灣面臨最大的問題在於「文化主權流失」，由於數位串流的蓬勃， 年輕一代所接收的是來自四面八方的資訊， 政府必須盡全力發展文化內容產業，文化部將積極整備政府、 民間的資源，提升國內人才產、質量。此外， 在面對新興及數位科技的發展， 文化部也會持續與各界尋求更多根本的解決方法。

「全國文化會議」官網：https://nccwp.moc. gov.tw/