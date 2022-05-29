能源需求高漲 印度發電廠面臨史上最大煤碳缺口

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導）由於對能源的需求高漲，印度正面臨發電用煤碳嚴重不足的問題，而大部分的省分仍未發給煤炭進口的許可，一份能源部流出的簡報顯示，如果這樣的狀況持續，7月印度發電廠就會面臨無煤可用的窘境。

因印度國內部分煤礦產量下降，加上用電需求連續38年持續上漲，現有的煤碳產量已不夠填補發電缺口，根據推估，印度自產的煤礦約1.54億噸，需求卻高達1.97億噸，今（2022）年第四季不足的煤碳已達4250萬噸，比原本預期的3700萬噸高出15%。

而隨著用電高峰的夏季即將到來，發電缺口只會繼續上升，最新數據顯示，2023年第一季結束前，煤炭需求將高達7.86億噸，而缺口則將達4930萬噸，比原本預估的1770萬噸高了將近兩倍。

儘管如此，《路透社》報導卻指出，雖然這段時間當局試圖增加進口額，在四月底前有發出國外煤礦進口許可的省分卻只有一個，因此發電廠仍很難從國外取得煤礦，加上俄烏戰爭讓全球能源進口成本大增，如果供給狀況沒有改善，印度的發電廠大概在七月的時候煤礦庫存就會完全耗盡。

4月以降，印度發電廠的煤碳庫存已減少了13%，這大約是8天的發電所需，雖然看起來沒有很多，事實上，相比過往幾年的同期，這已經是9年來的庫存最低點，各省已經開始呼籲中央統籌進口大量煤碳，再分配給各省使用。

然而，印度國營的電力公司已經債台高築，可能已無力負擔高漲的進口價格，而全球最大規模的煤碳印度公司（Coal India）也已經多年沒有進口煤礦，政府會推出什麼配套措施來解決缺煤危機，仍有待觀察。