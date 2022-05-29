台灣5/29新增145例死亡創新高、76,605例本土確診　可能先開放商務人士入境

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導)中央流行疫情指揮中心今(29)日公布國內新增76,605例COVID-19確定病例，新增145例死亡。



指揮中心表示，今日新增76,539例本土病例，為36,087例男性、40,431例女性、21例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，個案分布為新北市14,848例，高雄市9,563例，桃園市9,379例，臺中市8,959例，臺北市7,402例，臺南市5,913例，彰化縣3,882例，屏東縣2,554例，新竹縣1,976例，新竹市1,699例等，相關疫情調查持續進行中。



指揮中心指出，今日新增145例本土死亡個案，為81例男性、64例女性，年齡介於30多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、136例具慢性病史、70例無疫苗接種。確診日介於今(2022)年4月28日至5月26日，死亡日期介於5月10日至5月26日。



指揮中心說明，今日新增66例境外移入個案中，34例男性，32例女性；年齡介於10多歲至70多歲，感染國家為美國3例、日本、新加坡及越南各1例、調查中60例。入境日介於今年5月27日至5月28日。

關於邊境鬆綁問題，指揮官陳時中表示，考量經濟活動，可能會優先針對商務人士放寬。以往台灣染疫率低，國外染疫率高，戰略是要邊境阻絕病毒，但現在台灣染疫率增高，差不多已經有6%，是差不多的風險，所以考慮不阻絕在境外，但現在要考慮醫療量能，因為現在疫情在發展，加上有不少醫護人員染疫，需要的醫藥量能較大。