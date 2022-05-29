未第一時間攻堅小學救人 德州警方承認「決策失誤」

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）德州小學槍擊案震驚全美，而警方趕抵現場卻遲至1個多小時候才攻堅擊斃兇手引發爭議，德州政府28日承認決策失誤，受害者家屬怒喊究責。

5月24日，美國德州小鎮尤瓦爾迪（Uvalde）的洛伯小學（Robb Elementary School），遭18歲的凶嫌拉莫斯（Salvador Ramos）持AR-15半自動步槍闖入，最後造成19名兒童和2名教師喪生，數人受傷。

當局召開記者會，揭露槍案及攻堅的相關細節，首批員警於槍手進入校園後不久便已抵達現場，然而警方卻並未選擇立即與之正面交鋒，直到一個多小時後才將兇嫌擊斃，這樣消極的應對，讓21位受害者家屬及社區怒火中燒，質疑若警方第一時間就採取作為，便可拯救更多生命不受殘害。

《路透社》報導，拉莫斯翻牆闖入校園期間，至少有兩名孩童從鄰近教室報打電話報警。其中一位女孩在12點03分指出凶嫌所在地，又在12點43分、12點48分反覆致電911請求警方前往，而戰術小組在12點51分才衝入校園結束這場對峙，一名美國聯邦幹員最後在一間教室擊斃拉莫斯。

德州公共安全局局長麥克洛（Steven McCraw）在記者會中表示，首批員警比槍手晚了大約兩分鐘進入學校，隨後逾70分鐘內，員警陸續進入校園建築內，擔任指揮官的學區警長判斷「這是嫌犯負隅頑抗的狀況」，應要求更多的資源、設備和談判人員等支援而非攻堅。

麥克洛承認，不與槍手正面對抗的決定，「在事後來看，這當然不是正確的決定，這是個錯誤的決定」。根據標準的執法建議，警方應毫不拖延的與「活躍槍手」（active shooter）對抗。