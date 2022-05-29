太陽露臉 週日高溫可達36度

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）中央氣象局指出，週日（30日）各地大多為多雲到晴，午後山區及大台北、東北部地區有局部短暫雷陣雨，南部地區清晨亦有零星短暫陣雨。週一（31日）鋒面接近及西南風影響，西半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

中央氣象局預報顯示，周日北部氣溫在23至31度之間，中部24至33度，南部25至32度，東部24至32度。周一北部氣溫在23至31度之間，中部24至33度，南部25至32度，東部24至33度。

氣象專家吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄表示，昨（28）日傍晚解除大雷雨及大雨特報之後，各地轉晴，結束今年第2波「梅雨季」滯留鋒7天的影響。今（29日）晨觀測資料顯示：「滯留鋒」雲帶已北移至東海，台灣晴朗無雲，各地無降水回波，金、馬有濃霧。

最新（28日20時）歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今（29）日「滯留鋒」北移至東海，台灣在暖氣團內，各地「熱如盛夏」(高溫將升至35、36度)，要防曬、防中暑；天氣晴朗，山區午後有局部地區陣雨或雷雨的機率。各區平地氣溫：北部22至35度，中部22至35度，南部23至36度，東部20至36度。明(30)日台灣仍在暖氣團內，各地晴朗炎熟；受西南風影響，清晨西南部有局部短暫陣雨，午後山區及部分平地有陣雨或雷雨的機率。

週二（31日）「滯留鋒」接近，受其邊緣影響，水氣增多，各地局部陣雨或雷雨機率提高，午後有較大雨勢；無明顯冷空氣，各地高溫微降1、2度，仍偏暖。週三（1日）清晨西南部有局部短暫陣雨，午後各地有局部陣雨或雷雨的機率，仍有較大雨勢。

週四至週六（2至4日）「滯留鋒」又漸北移，受西南風影響，清晨西南部有局部短暫陣雨，午後山區及部分平地有陣雨或雷雨的機率，台灣在暖氣團內，各地持續「熱如盛夏」（高溫皆在35、36度以上），要防曬、防中暑。