世衛大會落幕 支持台灣聲量更甚以往

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）第75屆「世界衛生大會」（WHA）於5月28日在日內瓦閉幕，與會各國期盼終結疫情、關注俄烏情勢，認同台灣為全球公衛機制不可或缺的利益攸關者。今年我國獲得來自友邦及理念相近國家更高層級、更強力道的支持，爭取台灣參與「世界衛生組織」（WHO）及WHA的推案共獲得全球88國、逾3,800名行政部門政要、國會議員及各領域重要國際友人聲援，外交部甚受鼓舞，並表達最誠摯的感謝。

外交部新聞稿指出，衛生福利部政務次長李麗芬率領「世衛行動團」前往日內瓦，傳達我國爭取參與WHA的堅定訴求，期間出席外交酒會、參與WHO健走、專業論壇、僑界活動、接受媒體專訪、並與美國、捷克及立陶宛等國代表團及國際醫衛專業組織進行共29場雙邊會談，討論如何增進衛生合作，以實際行動展現台灣貢獻健康人權的承諾和決心。



外交部說明，今年具有WHO會員國身分的我國13個友邦向WHO提出「邀請台灣以觀察員身分參與世界衛生大會」提案，4個友邦聖文森、貝里斯、史瓦帝尼及吐瓦魯分別在總務委員會及全會為我案辯論，反駁中國片面謊言及謬論，強調聯合國大會第2758號決議及WHA第25.1號決議並未授權中國在聯合國體系代表台灣，正義陳詞令人振奮。此外，友邦也透過致函、執言、發布新聞及社群媒體發文、與我團雙邊會談、出席外交酒會及周邊活動、通過決議及友我動議等各種多元行動，力挺我國。



此外，今年理念相近國家挺台力道更明顯增強，在WHA全會共有美國、英國、澳大利亞、法國、德國、加拿大、盧森堡、立陶宛、捷克、日本及紐西蘭11國及馬爾他騎士團，以直接或間接方式發言支持，其中法、德、盧、立、捷5國是首度明確提及台灣；在有限的發言時間中，聲援台灣參與WHA，意義重大。



外交部表示，理念相近國家也持續在各項多邊及雙邊場域積極助台灣，加拿大、法國、德國、義大利、日本、美國及英國組成的「七大工業國集團」(G7)及歐盟，連續兩年在外長會議聯合公報中納入支持台灣參與WHA及WHO段落，今年更進一步在G7衛生部長會議聯合公報首度聲援台灣。理念相近國家高階官員，包括加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）、美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、日本外務大臣林芳正、捷克外長利帕夫斯基（Jan Lipavsky）及瑞典外長林德（Ann Linde）等，分別以對外發言、回應國會議員質詢及媒體詢問、發表聲明、社群媒體發文方式，多次公開表達對我支持，顯見台灣參與國際公衛機制，已是世界主要民主國家關注議題。美國、澳大利亞、英國、加拿大及日本5國駐台機構發布聯合新聞稿，持續以更公開的聯合行動鼎力助我。



除行政部門之外，各國立法部門及跨國議會組織也接連以通過法案、決議及動議或致函WHO及行政部門等方式力挺台灣，支持力度益發強勁。美國會通過「要求國務卿擬定策略協助台灣重獲世界衛生組織觀察員地位法案」，並獲拜登總統簽署生效；加拿大140餘位國會議員致函籲請加國政府持續助我；日本全國47個都道府縣高達41個通過支持我參與WHA友我決議；歐洲地區聲援台灣國際參與動能再創新高，包括歐洲議會、德國、英國、丹麥、捷克、斯洛伐克及盧森堡國會接連通過友我決議案或動議案，其中德國及盧森堡皆為首見，意義非凡。



外交部還指出，歐洲、拉美及加海、印太、亞西及非洲地區跨國國會平台「福爾摩沙俱樂部」（Formosa Club）成員，也踴躍響應各項助我作為，包括歐洲地區共有烏克蘭在內34國、超過1,500位議員聯名致函，以及印太地區辦理首屆視訊年會，宣讀支持我國參與WHO等國際組織聯合宣言。



外交部進一步說明，多年來台灣國際醫療合作計畫的專業貢獻及人道濟世熱忱，也具體呈現在今年外交部製作的推案短片「遠來的朋友」（Sweetness of Friendship），總觀看次數已超過1,676萬，成功地向世界展現台灣有決心也有能力幫忙。衛生福利部部長陳時中專文、外館投書、各國學者專家友我評論、專欄及相關報導，廣獲全球近60國重要國際媒體刊登超過410篇報導，包括美國「華爾街日報」、「華盛頓觀察家」、英國「每日電訊報」、加拿大「環球郵報」、日本「每日新聞」、澳大利亞「澳洲人報」、法國「法新社」、西班牙「ABC日報」、立陶宛「國家廣播新聞台」及土耳其「土耳其國家通訊社」等。



立法院陳玉珍委員、林靜儀委員、王婉諭委員及李德維委員也組成視導團，代表我國朝野跨黨派廣大民意赴日內瓦參與宣達活動，為台灣爭取更多國際友誼及支持，並共同敦促WHO正視台灣常態性參與的訴求。



外交部補充說明，「世界醫師會」（WMA）、「歐洲醫師常務委員會」（CPME）及「歐洲記者聯盟」（AEJ） 等重量級國際非政府組織（INGO），以及歐洲、亞洲、拉美及非洲地區國際醫衛專業人士，也以致函WHO幹事長及發表公開聲明等方式，齊聲表達共同支持台灣參與WHA。國際合作發展基金會在WHA期間與挪威難民理事會(NRC)合辦「緊急事件下強化健康照護的可近性」專業論壇，展現我國豐沛合作能量。



外交部強調，國際各界的挺身而出，顯示其等認同唯有屏除政治藩籬，讓台灣共同參與WHO及WHA，才能為走過疫情的世界，建立更具韌性的全球衛生體系，共同保障全人類的健康福祉與安全。政府將秉持「專業、務實、有貢獻」原則，與各國共同推動全球衛生安全合作，為我國爭取參與WHO及WHA，創造更深厚的基礎與動能。