震撼彈！台北誠品信義2023年熄燈　續約問題卡關房東統一

(台灣英文新聞/藝文組 台北綜合報導)誠品書店董事長吳旻潔27日表示，誠品信義店租約將於2023年底到期。

綜合媒體報導，誠品信義店租約卡關，拋出震撼彈將於明年熄燈，讓許多書迷感到震驚跟不捨，吳旻潔表示，誠品自2020年就提出超越市場行情租金等很好的續約條件，7個房東中唯獨統一集團至今未點頭續約，統一曾承諾在2020年底回覆，好讓誠品安排避免倉促作業，誠品方很積極要洽談續約，但不知道為何到此刻無法續約，希望用這18年良好的經營績效打動房東。

房東統一對此表示，此商場有七家公司共同持分，誠品租約到期日是明年底，雖然誠品提出續約條件書，但商場各持分方鑑於距離租約到期仍有相當時間，且現階段各持分方對續租與否尚未有明確決定，並未回覆誠品續約與否。

吳旻潔說，今年走到現在可以說是「隧道盡頭看到前方光亮」，明年新店裕隆城約有19000坪，將成為亞洲最大旗艦店點；2024年則攜手台南在地品牌碳佐麻里共同打造營業規模6000坪的獨棟建築街邊大型店，成為誠品生活在南台灣的最大店點；海外部分，除港、陸、日外，年底馬來西亞首都吉隆坡金三角的武吉免登商圈The Starhill購物中心內占地2000坪的大店，成為誠品生活東南亞發展的示範店點。